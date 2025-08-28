Oswaldo Betancort se suma al 'AquaBeach' con los mayores en Puerto del Carmen

La Playa de Los Fariones en Puerto del Carmen (municipio de Tías) ha sido escenario este jueves de una jornada especial en la que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, se unió a los participantes del programa AquaBeach.

Esta actividad forma parte del Plan Insular de Rejuvenecimiento Activo, conocido como Plan +Vital, y busca fomentar un verano saludable y social para el colectivo de mayores de la isla.

El presidente, acompañado de la consejera del Área de Mayores y Relaciones Intergeneracionales, Nori Machín, quiso experimentar de primera mano el ambiente y los beneficios de una iniciativa que ha tenido muy buena acogida, cumpliendo así con el compromiso asumido en la presentación de la programación estival.

AquaBeach: ejercicio, música y convivencia en un entorno natural

AquaBeach se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas más demandadas por las personas mayores de Lanzarote y La Graciosa. Esta actividad gratuita —y sin necesidad de inscripción previa— consiste en sesiones guiadas de ejercicio en la playa, incluyendo caminatas suaves por la orilla, ejercicios de movilidad en la arena y trabajos acuáticos en el mar, todo ello en compañía de música y bajo la supervisión de personal especializado.

Esta dinámica posibilita que cualquier mayor pueda acercarse en cualquier momento, propiciando la socialización e incentivando la actividad física en un ambiente festivo y seguro. Según la consejera, AquaBeach continuará desarrollándose hasta finales de septiembre, con la posibilidad de extenderse hasta octubre si las condiciones meteorológicas lo permiten.

AquaBeach para personas mayores en Lanzarote / La Provincia

Incremento de la participación y valoración positiva

El programa ha conseguido movilizar a más de doscientos participantes a lo largo del verano, con grupos que en ocasiones superan las 30 personas por sesión en playas como Guacimeta, El Reducto, Playa Dorada, Famara, La Garita y, por supuesto, Los Fariones.

La valoración positiva de los asistentes se refleja en la creciente demanda y en la consolidación de AquaBeach como una cita imprescindible en el calendario de actividades para mayores de la isla.

Las autoridades insulares destacan la importancia de favorecer el envejecimiento activo como una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Actividades como AquaBeach refuerzan los lazos comunitarios y promueven hábitos de vida saludables entre la población sénior.

Políticas sociales cercanas y activas

El presidente Oswaldo Betancort subrayó durante su intervención la voluntad del Cabildo de acercarse aún más a las personas mayores, haciendo énfasis en el objetivo de «ofrecer un verano activo, saludable y, sobre todo, acompañado». La implicación de las autoridades en este tipo de proyectos demuestra el interés institucional por situar a las personas en el centro de las políticas públicas y sociales.

Por su parte, Nori Machín quiso poner en valor la labor de los profesionales y la buena acogida que ha tenido AquaBeach en todos los municipios, asegurando que iniciativas así van a continuar impulsándose.