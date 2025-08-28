Turismo saca a concurso la rehabilitación de los tres senderos de Costa Teguise e instalará bancos, papeleras y zonas de sombra
El presupuesto de licitación de la obra asciende a 203.248 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de septiembre. El plazo de ejecución será de cuatro meses a partir de su adjudicación
La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Teguise, que dirige la Primera Teniente de Alcalde, Rita Hernández, ha anunciado este jueves las obras de rehabilitación de los tres senderos de Costa Teguise, una iniciativa clave para la mejora del patrimonio natural y turístico del municipio.
Este proyecto se lleva a cabo gracias a la colaboración y financiación de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que dirige Jessica de León, a través de la empresa pública GESPROTUR.
En esta primera fase, los trabajos se centrarán en la adecuación del Sendero Número 1, un recorrido de aproximadamente 4,6 kilómetros, reconocido por su facilidad y por ofrecer vistas al paseo marítimo, zonas verdes y el Barranco del Hurón.
Presupuesto y presentación de ofertas
Los senderos de Costa Teguise, un recurso natural y paisajístico de gran valor, presentan actualmente "un estado de deterioro significativo, con el firme irregular, huecos y piedras que dificultan el tránsito seguro de los peatones. A esto se suma la falta de señalización en cruces y a lo largo de los recorridos, la ausencia de papeleras y zonas de descanso, así como farolas que están fuera de servicio", señalan desde la Concejalía de Turismo.
El presupuesto de licitación de esta obra asciende a 203.248 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de septiembre. El plazo de ejecución de la obra será de cuatro meses a partir de su adjudicación.
Trabajos a ejecutar
Las obras previstas en esta primera fase incluyen trabajos tales como movimiento de tierras para nivelar el terreno; la instalación de señalética con la fabricación y colocación de paneles informativos; dotación de iluminación con farolas solares para garantizar la seguridad; colocación de mobiliario urbano, como papeleras y bancos; y la creación de sombras mediante muros de piedra y celosía de aluminio con efecto madera.
La Primera Teniente de Alcalde y responsable del área de Turismo, Rita Hernández, resalta “la apuesta firme por el turismo de calidad y el bienestar de nuestros vecinos”. Añade que “estos caminos son un activo fundamental que permite a residentes y visitantes conectar con la belleza natural de Costa Teguise de una forma activa y saludable”.
Además, la edila considera que “con esta inversión, no solo estamos arreglando un problema de seguridad y mantenimiento, sino que estamos construyendo un producto turístico más atractivo y sostenible”.
