La Asociación Mercedes Medina Díaz entrega sus becas con una cifra récord a 15 universitarios de Lanzarote

La educación y el apoyo al talento joven han vuelto a ser protagonistas en Lanzarote con la celebración de la XIV edición de las Becas Mercedes Medina Díaz. En un acto emotivo, celebrado en la Biblioteca Insular y arropado por autoridades insulares, familiares y representantes del tejido empresarial, 15 estudiantes lanzaroteños y lanzaroteñas recibieron la primera entrega de estas ayudas económicas que les facilitarán el acceso a estudios universitarios fuera de la isla durante el curso 2025/2026.

La iniciativa, promovida por la Asociación Mercedes Medina Díaz (AMMD), cuenta con el respaldo del Cabildo de Lanzarote a través del Área de Educación, así como la colaboración de empresas locales. Su objetivo es claro: eliminar las barreras económicas que impiden a muchos jóvenes continuar su formación universitaria, asegurando que la falta de recursos no sea un obstáculo para el desarrollo académico y personal de las nuevas generaciones.

Ascensión Toledo, consejera insular de Educación, no dudó en felicitar a los galardonados y a sus familias, agradeciendo además el trabajo ininterrumpido de la Asociación para transformar el legado de Mercedes Medina Díaz en oportunidades reales para la juventud insular. Toledo reiteró la voluntad del Cabildo de seguir colaborando con la AMMD en beneficio de los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa.

Estudiantes beneficiarios de las Becas Mercedes Medina Díaz junto a integrantes de la asociación. / La Provincia

Una beca que crece gracias a la colaboración social

En esta edición, la AMMD ha alcanzado un récord de financiación, reuniendo un total de 54.000 euros, lo que se traduce en 3.600 euros para cada uno de los 15 estudiantes seleccionados. La ayuda se distribuye en varios pagos a lo largo del curso académico, siendo la primera entrega de 400 euros (el importe entregado este viernes) y el resto, fraccionado en sucesivos meses.

La cantidad de solicitudes recibidas, cercana al medio centenar, ha hecho que el proceso de selección sea todavía más riguroso, demostrando la alta demanda de este tipo de apoyo en la isla y la importancia de seguir sumando recursos para ampliar el número de beneficiarios. Por ello, la Asociación agradeció el compromiso de las empresas patrocinadoras y la implicación social con este proyecto, vital para que ningún talento joven quede atrás por motivos económicos.

El legado de Mercedes Medina Díaz, ejemplo educativo y social

La Asociación lleva el nombre de la maestra Mercedes Medina Díaz, figura fundamental en la historia educativa de la isla, que dedicó su carrera a motivar a sus alumnos a superarse y a apostar por la formación superior. Fundada por su hija, María Mercedes Maura Manuela Palarea Medina, la AMMD mantiene vivo el espíritu de esta docente, trabajando cada año para asegurar que ninguna vocación se trunque por falta de medios.

"Felicitamos a todos los estudiantes becados y agradecemos a la asociación por mantener vivo el espíritu de una maestra que marcó a generaciones, ahora convirtiendo su legado en esperanza y oportunidades" Ascención Toledo — Consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote

Además, el Cabildo de Lanzarote reconoció en 2024 a la Asociación con la distinción Jameo de Oro a la Educación, un galardón que subraya la relevancia de su labor en la comunidad y la huella positiva que ha dejado a lo largo de estos años.

Participación institucional y empresarial en la educación

El acto de entrega de las becas contó con la presencia de representantes de las principales instituciones canarias. Asistieron autoridades del Cabildo, del Ayuntamiento de Arrecife y de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, subrayando la importancia de la cooperación entre administraciones públicas y la sociedad civil para garantizar la igualdad de oportunidades.

En nombre del Ayuntamiento de Arrecife, la concejala de Participación Ciudadana Cathaysa Suárez destacó que las becas Mercedes Medina son un ejemplo de compromiso con la equidad y el talento juvenil, animando a otras entidades y empresas a apoyar este tipo de iniciativas.

Reconocimiento y continuidad del proyecto

La vicepresidenta de la AMMD, Carmen Rosa Márquez, fue la encargada de conducir el acto, recordando la creciente demanda y la necesidad de seguir sumando apoyos para ampliar el alcance de la beca.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Juan Cruz Sepúlveda, enfatizó el objetivo fundamental de evitar que ningún talento de Lanzarote y La Graciosa se pierda por falta de recursos, agradeciendo la renovada confianza de los mecenas que han permitido incrementar la dotación este año.