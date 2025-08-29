Hazte Oír 'planta' las sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo tras la protesta cerca de La Mareta

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, abandonó Lanzarote el pasado lunes, 25 de agosto, tras disfrutar de un periodo de descanso de poco más de tres semanas en La Mareta, el complejo de Patrimonio Nacional ubicado en la localidad turística y residencial de Costa Teguise en la que pasó sus vacaciones junto a su familia.

Días antes de que Sánchez finalizara su estancia en la isla de los volcanes, el 19 de agosto, y a poco más de un kilómetro de La Mareta, la Asociación Hazte Oír instaló alrededor de medio centenar de sombrillas negras con una foto del jefe del Ejecutivo acompañada de la palabra "Corrupto" en el arenal de Playa Bastián.

La pasada jornada, jueves 28 de agosto, Hazte Oír colocó una veintena de esas mismas sombrillas en la playa de Papagayo, la más famosa de Lanzarote, situada en el municipio sureño de Yaiza.

El día anterior, Hazte Oír recorrió distintos lugares de la Isla en una furgoneta con un gran vinilo con la fotografía de Pedro Sánchez y las palabras "Sánchez Corrupto". El vehículo estuvo en los alrededores de La Mareta, además de Yaiza, Tías, Puerto del Carmen, Puerto Calero y Playa Blanca.

Habrá ampliación.