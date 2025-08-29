Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hazte Oír 'planta' las sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo tras la protesta cerca de La Mareta

La organización ultraconservadora colocó este jueves alrededor de veinte parasoles en el conocido arenal, ubicado en el municipio de Yaiza

Sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo, en el sur de Lanzarote, instaladas por la organización Hazte Oír.

Sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo, en el sur de Lanzarote, instaladas por la organización Hazte Oír. / Hazte Oír

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, abandonó Lanzarote el pasado lunes, 25 de agosto, tras disfrutar de un periodo de descanso de poco más de tres semanas en La Mareta, el complejo de Patrimonio Nacional ubicado en la localidad turística y residencial de Costa Teguise en la que pasó sus vacaciones junto a su familia.

Días antes de que Sánchez finalizara su estancia en la isla de los volcanes, el 19 de agosto, y a poco más de un kilómetro de La Mareta, la Asociación Hazte Oír instaló alrededor de medio centenar de sombrillas negras con una foto del jefe del Ejecutivo acompañada de la palabra "Corrupto" en el arenal de Playa Bastián.

La pasada jornada, jueves 28 de agosto, Hazte Oír colocó una veintena de esas mismas sombrillas en la playa de Papagayo, la más famosa de Lanzarote, situada en el municipio sureño de Yaiza.

El día anterior, Hazte Oír recorrió distintos lugares de la Isla en una furgoneta con un gran vinilo con la fotografía de Pedro Sánchez y las palabras "Sánchez Corrupto". El vehículo estuvo en los alrededores de La Mareta, además de Yaiza, Tías, Puerto del Carmen, Puerto Calero y Playa Blanca.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

  1. El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
  2. Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
  3. Super cremosa y con muchísima cebolla': la tortilla más famosa de Canarias está en este rincón
  4. Tinajo despide con emoción a Pablo Brieba, el joven que murió en Los Charcones
  5. El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar
  6. Una vecina de Arrecife muere sin poder regresar a su casa tras la trágica muerte de su hijo y 16 años de abandono institucional: la historia de Candelaria Díaz
  7. Negligencias médicas en Canarias: un vecino de Lanzarote entre los casos que costarán 1,3 millones a Sanidad
  8. Pedro Sánchez no quiere barcos por La Mareta

Hazte Oír 'planta' las sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo tras la protesta cerca de La Mareta

Hazte Oír 'planta' las sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo tras la protesta cerca de La Mareta

Regresa la campaña de los 'Bonos Consume Lanzarote': estas son las fechas claves

Regresa la campaña de los 'Bonos Consume Lanzarote': estas son las fechas claves

La Asociación Mercedes Medina Díaz entrega sus becas con una cifra récord a 15 universitarios de Lanzarote

La Asociación Mercedes Medina Díaz entrega sus becas con una cifra récord a 15 universitarios de Lanzarote

¿Vives de alquiler en Arrecife?: puedes acceder a estas ayudas si cumples estos requisitos

¿Vives de alquiler en Arrecife?: puedes acceder a estas ayudas si cumples estos requisitos

Muere Eduvigis Berriel, madre de la diputada socialista María Dolores Corujo

Muere Eduvigis Berriel, madre de la diputada socialista María Dolores Corujo

La Feria de Artesanía de Lanzarote celebra su 36ª edición con reconocimiento a las soletas y Texas como invitado

La Feria de Artesanía de Lanzarote celebra su 36ª edición con reconocimiento a las soletas y Texas como invitado

Oswaldo Betancort se suma al 'AquaBeach' con los mayores en Puerto del Carmen

Oswaldo Betancort se suma al 'AquaBeach' con los mayores en Puerto del Carmen

Turismo saca a concurso la rehabilitación de los tres senderos de Costa Teguise e instalará bancos, papeleras y zonas de sombra

Turismo saca a concurso la rehabilitación de los tres senderos de Costa Teguise e instalará bancos, papeleras y zonas de sombra
Tracking Pixel Contents