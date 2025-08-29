Regresa la campaña de los 'Bonos Consume Lanzarote': estas son las fechas claves

La apuesta por el comercio de proximidad toma renovado impulso en Lanzarote. El Cabildo insular, a través de su Área de Comercio y con la colaboración de la Federación Interinsular de la Pequeña y Mediana Empresa de Lanzarote (Felapyme), ha presentado este viernes la cuarta edición de la campaña 'Bonos Consume Lanzarote'. Esta iniciativa, ya consolidada en la isla, tiene como objetivo fomentar el consumo en establecimientos locales y aliviar el impacto de la inflación en las familias.

Durante la presentación de la campaña, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó que ‘Consume Lanzarote’ se ha convertido en uno de los principales instrumentos para dinamizar la economía insular. La estrategia no solo incluye un mayor esfuerzo institucional, sino también un incremento de la inversión destinada a la campaña año tras año. En palabras de Betancort, esta iniciativa “no es solo un apoyo económico más, sino una apuesta real por nuestra gente y nuestros comerciantes”.

Uno de los puntos clave de esta cuarta edición es el aumento de la aportación pública: la inversión insular supera este año los 500.000 euros, de los cuales 387.000 euros están destinados a subvencionar los propios bonos de consumo, una cifra significativamente mayor que el año anterior.

¿Cómo funciona Bonos Consume Lanzarote?

El funcionamiento es sencillo y pensado para beneficiar tanto al comercio como al consumidor. Cualquier ciudadano podrá adquirir bonos de 60 euros a un precio reducido de solo 30 euros, lo que representa un descuento directo del 50%. Estos bonos podrán utilizarse en establecimientos adheridos de todos los municipios de la isla, cubriendo así una amplia red de negocios.

Cada usuario podrá obtener hasta seis bonos, por un valor total de 360 euros, realizando un desembolso máximo de 180 euros. El Cabildo financia la mitad del valor de cada bono, lo que multiplica el poder de compra de los consumidores y genera un impulso directo al comercio local.

Crecimiento y previsiones para 2025

La edición 2024 de la campaña cerró con 9.500 bonos emitidos, y la previsión para 2025 es aún más ambiciosa: se esperan poner a disposición un total de 12.900 bonos, lo que implica un incremento de 3.400 bonos respecto al año anterior. Este crecimiento responde a la buena acogida de la iniciativa y al objetivo de ampliar su alcance social y económico. Además, se espera que el número de comercios participantes supere los 300, una señal clara del interés y la confianza del sector empresarial local.

Para asegurar el equilibrio, se ha fijado un límite por comercio de 6.000 euros en bonos canjeados, garantizando así una distribución equitativa entre los diferentes negocios participantes.

Impacto económico

El consejero de Comercio del Cabildo, Armando Santana, destacó que la campaña canaliza recursos públicos directamente hacia las pymes, generando empleo y fortaleciendo la economía de proximidad. Con esta edición, la inversión global se eleva hasta los 774.000 euros, sumando la aportación insular y la de los consumidores, lo que supone más de 200.000 euros adicionales en comparación al año anterior.

El impacto de estos bonos no recae solo en el apoyo económico, sino en el efecto multiplicador que tiene consumir en comercios de la isla: incentiva la actividad, contribuye al mantenimiento del tejido empresarial y fomenta la creación de empleo local.

Calendario y vías de participación

La campaña establece el siguiente calendario:

Inscripción de comercios: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025, para negocios de Lanzarote y La Graciosa.

del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025, para La Graciosa. Venta y canje de bonos: del 19 de septiembre al 15 de noviembre de 2025.

Todos los trámites deben realizarse a través de la plataforma oficial www.consumelanzarote.org, facilitando así la gestión para comercios y ciudadanía.

Felapyme, pieza clave en la iniciativa

El éxito de la campaña no sería posible sin la implicación de la Federación Interinsular de la Pequeña y Mediana Empresa de Lanzarote (Felapyme), que colabora activamente en la gestión, promoción y coordinación de esta edición. Su experiencia y contacto directo con el tejido empresarial han sido determinantes para adaptar la campaña a las necesidades reales del sector.

La cuarta edición de los ‘Bonos Consume Lanzarote’ consolida una fórmula eficaz para fomentar el consumo local en la isla. Con una mayor inversión y más bonos disponibles, la campaña refuerza la colaboración institucional y empresarial, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Lanzarote. El programa sigue creciendo en participación e impacto, apoyando tanto a comerciantes como a consumidores en un momento clave para la economía local.