¿Vives de alquiler en Arrecife?: puedes acceder a estas ayudas si cumples estos requisitos

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado la apertura del periodo de exposición pública de la nueva ordenanza reguladora de ayudas al alquiler de vivienda habitual. Esta normativa, aprobada en pleno municipal el pasado 22 de agosto, ha sido publicada oficialmente este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), dando inicio así a un paso clave para la futura convocatoria de estas subvenciones.

Según ha explicado el concejal de Vivienda, Rosmen Quevedo, el documento recoge mejoras orientadas a ampliar el alcance social de las ayudas, con el objetivo de beneficiar a un mayor número de personas residentes en Arrecife. Podrán acceder a este apoyo aquellas personas empadronadas en el municipio durante al menos un año, ya sea en régimen de alquiler de una vivienda completa o compartiendo habitación en un inmueble.

Esta actualización normativa responde a la creciente preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda y busca proporcionar un marco estable que facilite el acceso a un hogar digno, tanto a familias como a personas que viven solas.

Rosmen Quevedo, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Arrecife / La Provincia

Ampliación de los criterios para recibir la ayuda

El edil ha destacado que esta ordenanza persigue asegurar que ningún vecino de Arrecife quede excluido por no poder afrontar el pago del alquiler. Así, se apuesta por ampliar los criterios de acceso a las ayudas, permitiendo que familias numerosas, hogares monoparentales y personas solas puedan beneficiarse de las subvenciones.

Exposición pública de la ordenanza de ayudas al alquiler

La ordenanza permanecerá en exposición pública durante el plazo establecido, permitiendo a la ciudadanía revisar el texto y presentar aportaciones o alegaciones.

Una vez finalice este periodo, se abrirá la convocatoria oficial para presentar solicitudes a las ayudas al alquiler, dando así continuidad al compromiso institucional de facilitar el acceso a la vivienda.