Yaiza revive su historia con el pregón de la familia de Correos

El municipio de Yaiza abrió oficialmente sus Fiestas de Los Remedios 2025 con un emotivo pregón protagonizado por Juana y Enrique González Hernández, miembros de la recordada familia de Correos. Durante más de 70 años, su casa fue la oficina postal del pueblo, convirtiéndose en un lugar de encuentro y servicio para varias generaciones de vecinos.

La vocación de servicio que unió a un pueblo

En un tiempo en que ser cartero suponía entregar una habitación de la vivienda familiar para convertirla en oficina, la familia González mantuvo viva la comunicación en el sur de Lanzarote. Juana y Enrique recordaron cómo la atención era prácticamente 24 horas al día, relatando anécdotas que muestran la cercanía con la comunidad.

Una de las más entrañables la contó Juana: “Una señora llamó de madrugada convencida de que su carta certificada estaba en Yaiza y no en Arrecife. A pesar de la hora, mi familia la atendió con paciencia, explicándole lo que debía hacer”. Esta anécdota refleja un compromiso que iba más allá del simple reparto de cartas.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y el concejal de Festejos, Daniel Medina, destacaron la entrega de la familia no solo al servicio postal, sino también a la educación y a la vida parroquial. Juana, además de ayudar en las tareas de Correos, fue maestra y catequista, consolidando su imagen como referente de la comunidad.

Correos, agricultura y vida cotidiana en Yaiza

El pregón no solo repasó la historia del servicio postal, sino también la forma en que la agricultura articulaba la vida de las familias. “Todos participaban en la siembra y cosecha, compartiendo alegrías y dificultades”, señaló Juana, recordando paisajes de campos verdes mezclados con amapolas y cereales en flor.

La pregonera evocó los sabores de la tierra: higos chumbos, brevas, uvas y gofio, alimentos que formaban parte de la dieta diaria y de la cultura popular. Frases transmitidas por generaciones, como “uvas, queso y gofio quitan las arrugas”, resuenan hoy como símbolos de identidad local.

Además, el acto sirvió para poner en valor el papel de Correos en la vida social: los telegramas, muchas veces portadores de malas noticias; las cartas de novios que ilusionaban a las jóvenes; los giros postales que ayudaban a las familias y los periódicos que mantenían al día a la población. Un servicio esencial en tiempos donde no existían teléfonos móviles ni internet.

La fe y la tradición como pilares de Yaiza

El pregón también se centró en la devoción a la Virgen de Los Remedios, cuya festividad se celebra el 8 de septiembre. Juana González describió a la Virgen como una madre que siempre espera con los brazos abiertos, invitando a vecinos y visitantes a vivir las fiestas con alegría y unión.

El programa festivo cuenta con 14 días de actos populares, religiosos y culturales, donde la música, el folclore y las tradiciones agrícolas conviven con la modernidad. Para los responsables municipales, esta celebración no solo honra a la patrona, sino que también fortalece el sentimiento de comunidad.