Yaiza celebra su romería más multitudinaria en honor a la Virgen de Los Remedios

El municipio de Yaiza vivió este sábado una de sus jornadas más emotivas con la romería ofrenda a la Virgen de Los Remedios, patrona del pueblo. La cita congregó a diecisiete carros engalanados y más de veinte grupos de música y danza tradicional, a los que se sumaron decenas de parranderos y romeros llegados desde distintos municipios de Lanzarote. El recorrido partió desde el campo de fútbol hasta la iglesia parroquial, en medio de un ambiente festivo cargado de color, vino de la tierra y gastronomía casera.

El alcalde Óscar Noda destacó la alta participación y el esfuerzo por preservar las costumbres: “Este año vimos a mucha más gente vestida con trajes típicos, un gesto que engrandece y da mayor vistosidad a la tradición, fortaleciendo nuestras raíces”. Entre los momentos más llamativos estuvo la presencia de burros, caballos y camellos, recordando la vinculación de la isla con el sector primario.

Premios, solidaridad y futuro de la tradición

Durante la romería se entregó el premio al mejor carro engalanado, otorgado al grupo Vecinos del Barranco, quienes resaltaron su ilusión por mantener viva la cultura local. Además de las ofrendas de productos agrícolas y alimentos básicos, la solidaridad estuvo muy presente: los romeros depositaron cientos de kilos de alimentos no perecederos en la iglesia, que serán distribuidos entre familias vulnerables del municipio a través de la parroquia y el Ayuntamiento.

El concejal de Festejos, Daniel Medina, subrayó la implicación de los participantes y, en especial, la importancia de transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones: “La mejor manera de preservar nuestra identidad es haciendo que los más jóvenes participen activamente en estas celebraciones”.

La fiesta continuó con una animada noche de parrandas en la plaza, con la música de Gurfines Son del Puerto, Son del Norte, Pal’ Porrón y Sondemar. También se celebró la elección de las magas y magos 2025, con Valentina Morales y Daniel Díaz en la categoría infantil y Violeta Santos y Lorenzo Martín en la de adultos.

El Ayuntamiento de Yaiza agradeció públicamente el trabajo de la Policía Local, Protección Civil y equipos de emergencias, así como al personal municipal y la comisión de fiestas por su esfuerzo en la organización de una cita que ya es considerada la romería más participativa de los últimos diez años.