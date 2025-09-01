Caleta de Famara despide sus fiestas y el municipio de Teguise continúa con las celebraciones en otros tres pueblos

La localidad costera de La Caleta de Famara, en el municipio de Teguise, ha puesto este domingo, 31 de agosto,, el punto final a una semana repleta de celebraciones en honor al Sagrado Corazón de María, consolidando este evento como uno de los más esperados del calendario festivo local.

La extensa programación de actividades culturales, deportivas y religiosas ha logrado reunir a vecinos, devotos y visitantes en un ambiente de convivencia y tradición que ha transcurrido sin incidentes destacados, según el Ayuntamiento de Teguise.

La jornada de clausura arrancó con la celebración de la tradicional misa y una procesión que recorrió las principales calles del núcleo, liderada por la imagen de la Virgen y acompañada por la Banda Municipal de Teguise Teguiband. Aunque las condiciones del mar no permitieron la habitual procesión marítima, la imagen fue llevada simbólicamente hasta la orilla de la playa, un gesto cargado de significado para los habitantes de la zona.

Posteriormente, el muelle de La Caleta fue el escenario de la Verbena del Agua, una cita que año tras año convoca a cientos de participantes y que supone el broche final de unas fiestas marcadas por su espíritu comunitario y su vinculación con las tradiciones locales.

Semana de intensa actividad cultural, deportiva y festiva

El amplio programa preparado por el Ayuntamiento de Teguise y la Comisión de Fiestas incluyó competiciones deportivas, verbenas, conciertos y eventos como la verbena del sábado de día, que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de los últimos años y en una eficaz herramienta para dinamizar la actividad de la localidad durante estas fechas.

A todo ello se sumó un dispositivo especial de seguridad y emergencias, coordinado desde el consistorio con la colaboración de cuerpos de seguridad, Protección Civil y diversas áreas municipales. La labor conjunta de Vías y Obras, Seguridad, Emergencias, Festejos, Limpieza y Policía Local fue fundamental para garantizar la normalidad y seguridad durante todos los actos.

Continuidad en las celebraciones

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha expresado su agradecimiento a la ciudadanía, destacando la participación activa de los residentes y la implicación de la Comisión de Fiestas, así como de todos los trabajadores y voluntarios que han hecho posible el éxito de la edición de este año.

Con la conclusión de las festividades en La Caleta de Famara, otros enclaves del municipio —Caleta de Caballo, Tiagua y Guatiza— se preparan para dar inicio a sus propias celebraciones durante el mes de septiembre. Cada uno de estos núcleos contará con una variada agenda de actividades religiosas, culturales y recreativas, organizadas en colaboración con colectivos vecinales y asociaciones locales.