Una canaria se embarca para llevar ayuda a Gaza: misión internacional para dar agua, comida y medicinas a Palestina
Este 31 de agosto, una flotilla civil con voluntarios de 44 países partirá desde el Mediterráneo para llevar alimentos, agua y medicinas a una Franja asediada y al borde de la hambruna
Una persona miembro de Lanzarote por Palestina se embarcó el pasado fin de semana en una flotilla civil que buscaba abrir un corredor de ayuda humanitaria hacia Gaza, con el objetivo de combatir la hambruna que azota la Franja, según informó La Voz de Lanzarote. Decenas de embarcaciones partieron el domingo 31 de agosto desde el puerto de Barcelona, rumbo a Túnez, como parte de una misión internacional cuyo destino final es entregar agua, comida, medicinas y productos de higiene a la población palestina, asediada por las fuerzas de ocupación israelíes. Cuatro días antes de la salida, Naciones Unidas había declarado oficialmente la hambruna en Gaza y responsabilizó a Israel de la falta generalizada de alimentos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos calificó el bloqueo alimentario como un crimen de guerra y “un fracaso de la humanidad”, según las declaraciones de su secretario general, António Guterres. En el mismo pronunciamiento, la ONU afirmó que esta hambruna “no tiene que ver con la comida” en sí, sino con “el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana”.
La ciudadana lanzaroteña, que por el momento ha preferido mantener el anonimato, formó parte de los cientos de civiles procedentes de 44 países que se unieron a la Global Sumud Flotilla. La palabra sumud, de origen árabe, significa “firmeza” o “perseverancia constante”, un valor profundamente arraigado en la cultura palestina desde los años 60 del siglo XX, cuando comenzó la ocupación israelí, y que sigue vigente hoy como símbolo de resistencia civil.
