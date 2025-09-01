Vanesa Martín actuará en Mancha Blanca el 14 de septiembre en las fiestas de Los Dolores, patrona de Lanzarote

Con la llegada de septiembre, el municipio de Tinajo se sitúa de nuevo en el foco de la actualidad insular al acoger las Fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores, patrona de Lanzarote, en la localidad de Mancha Blanca. Estos eventos, de raíz profundamente religiosa y social, representan uno de los hitos más importantes del calendario festivo de Canarias y cada año atraen a miles de fieles, vecinos y visitantes. Este año, la estrella invitada es la cantante Vanesa Martín.

Las celebraciones comienzan este lunes, 1 de septiembre, donde se disputan diversos campeonatos deportivos que abren paso a una agenda diaria de actividades, todas ellas centralizadas en el Centro Sociocultural de Mancha Blanca. El aspecto cultural también queda reflejado en talleres tan característicos como el de Empleita (previsto para el 2 de septiembre) y el de Roseta (para el día 8), que fomentan la preservación de la artesanía y la identidad local.

El fin de semana del 5 de septiembre da comienzo a un intenso programa con la popular Fiesta de la espuma, la práctica de senderismo y la esperada VII Tinajo You Trail. También se celebrará el Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 en el Pabellón Municipal, consolidando el carácter deportivo de las festividades y el compromiso con el ocio saludable.

El CD Tinajo, pregonero

Uno de los momentos destacados llegará el martes, 9 de septiembre, con la apertura de la Feria de Atracciones en una jornada especialmente pensada para niños y jóvenes con trastorno del espectro autista. Ese mismo día, a las 21:00 horas, tendrá lugar el pregón de las fiestas a cargo del CD Tinajo, que celebra cincuenta años, acompañado de una actuación musical de Ciro Corujo (voz, Adrián Niz (guitarra) y Alexis Lemes (timple).

El 10 de septiembre se inaugurará la 36ª Feria de Artesanía, un escaparate del saber hacer tradicional de Canarias, que pone en valor la creatividad y las habilidades de los artesanos del municipio y de toda la isla.

Cartel de las Fiestas de Los Dolores 2025 / La Provincia

Humor, romería y concierto de Vanesa Martín

El humor tomará el protagonismo el jueves, 11 de septiembre, de la mano de la cómica Yanely Hernández y el grupo Guarapo Gomero, coincidiendo con el “Día del Niño” y una jornada de precios especiales en las atracciones, facilitando así la participación de toda la familia. El día siguiente, será el XXXV Festival Folclórico Nanino Díaz Cutillas con las actuaciones de la Agrupación coros y danzas de arrecife (Lanzarote ); Beatriz Alonso y Javier Cerpa (Gran Canaria); Víctor Estárico con solista invitado (Fuerteventura); Almudena Hernández (La Graciosa); Los Arrieros (La Palma); Candelaria Gorrín y Juanma Benitez (El Hierro); Grupo Folklórico San Borondón (Tenerife); Juan Mesa & Tetrabaifo (La Gomera); y Calicanto (Lanzarote). Yeray Rodríguez presentará este encuentro.

El sábado 13 de septiembre estará reservado para uno de los actos más emotivos: la romería y las ofrendas a Nuestra Señora de Los Dolores y el posterior Baile del Romero, manifestaciones de la devoción popular y del arraigo de las tradiciones en la comunidad.

La noche del domingo, 14 de septiembre, será especialmente musical con el gran concierto de Vanesa Martín a partir de las 21:00 horas. Tras el espectáculo, la verbena popular se prolongará gracias a la animación de las orquestas Grupo Bomba y Banda Nueva, creando un ambiente festivo que se extenderá hasta la madrugada.

El obispo de Canarias presidirá la misa el día de Los Dolores

El lunes, 15 de septiembre, se celebrará la eucaristía solemne en la explanada principal, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, acto central de las festividades en honor a la Virgen de Los Dolores, que reunirá a autoridades eclesiásticas, insulares y a numerosos fieles.

Las autoridades municipales, encabezadas por el concejal de Festejos, Jonathan Pérez Olivero, y el alcalde, Jesús Machín, hacen un llamamiento a toda la población de Lanzarote, al resto de islas y visitantes nacionales para sumarse a estas fiestas que se celebran en un entorno engalanado y con un programa diverso y para todas las edades. No faltan las palabras de agradecimiento al párroco de Tinajo, Francisco José García, por su entrega y dedicación a la patrona insular.