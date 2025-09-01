“El cuerpo se hizo verbo”: Roberto Torres imparte un taller de danza en Lanzarote

En el marco del VII Festival de Danza Traslación, el prestigioso bailarín, coreógrafo y director de la compañía Nómada, Roberto Torres, impartirá el taller “El cuerpo se hizo verbo”, una experiencia intensa que fusiona danza contemporánea con la energía de las danzas africanas. El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, en La Tegala, Haría (Lanzarote).

El taller propone una inmersión en el lenguaje del cuerpo como herramienta ancestral de comunicación. Desde el movimiento colectivo inspirado en tradiciones populares y labores cotidianas, hasta la exploración más íntima del solista, esta actividad está diseñada para que cada persona descubra nuevas formas de moverse, sentir y expresarse.

Roberto Torres, con una larga trayectoria en la creación coreográfica y el trabajo pedagógico, guía este recorrido hacia la memoria corporal, la improvisación, y la escucha compartida, tres pilares fundamentales de su visión artística.

Danza africana y contemporánea: un diálogo vital

La fuerza rítmica y orgánica de las danzas africanas se entrelaza con la libertad expresiva de la danza contemporánea para ofrecer un taller dinámico, emocional y transformador. La repetición, el ritmo y el impulso colectivo se combinan con la introspección individual para activar el cuerpo como archivo vivo, como lugar donde la historia, la identidad y la emoción se encuentran.

Durante la sesión, los participantes se moverán entre secuencias grupales estructuradas y momentos de improvisación personal, partiendo de una secuencia base que cada uno podrá transformar con su propia vivencia. Esta metodología promueve el empoderamiento corporal, el respeto a los procesos personales y la celebración de la diversidad de movimientos.

El taller está abierto a personas con o sin experiencia previa en danza, siempre que exista un interés por el cuerpo, la creación y el trabajo desde la sensibilidad.