Las familias del CEIP Playa Honda denuncian falta de espacio y buscan dinero para comprar un contenedor escolar

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Alisios del CEIP Playa Honda (municipio de San Bartolomé) ha denunciado este lunes la falta de espacios en el centro para llevar a cabo la acogida temprana (a las 7.00 horas) y la recogida tardía (hasta las 16.00 horas) además de actividades extraescolares, como Inglés y Lengua de Signos, en el nuevo curso escolar (2025-2026).

Según explica Isabel López, miembro de la AMPA, ya no disponen de las dos aulas con las que contaban hasta ahora, ya que las mismas se han destinado a clases de Educación Primaria con motivo de la reducción de ratios de alumnos por grupo.

Desde hace meses, los padres, aseguran en su comunicado, han solicitado colaboración y soluciones a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé, a la Dirección Insular de Educación y a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Aseguran que no han recibido respuesta pese a la urgencia del problema y el perjuicio directo que ello implica para el alumnado. Ante este silencio, la asociación ha considerado una alternativa mediante la adquisición de un espacio modular (un contenedor habilitado como aula, como las que existen en el CEIP Costa Teguise) cuyo coste asciende a 8.000 euros. Buscan dinero a través de patrocinios privados o una campaña de crowdfunding.

"Paradoja" de financiación en lo público

La nota recalca una “paradoja inaceptable”: en un espacio público, las familias se ven obligadas a recurrir a inversión privada para cubrir necesidades básicas que deberían estar garantizadas por la Administración. Este extremo es referido como una vulneración de derechos y de la educación pública en condiciones de calidad y equidad.

El CEIP Playa Honda en una imagen de archivo. / CEIP Playa Honda

Marco legal que respalda la reclamación

La Asociación de Padres y Madres Alisios cita varias normativas para justificar su petición:

LOE/LOMLOE (Ley Orgánica 2/2006, modificada por la Ley 3/2020): artículos 118 a 120, que reconocen el derecho de las familias a participar en la gestión de los centros y sostienen que las AMPAs deben disponer de espacios adecuados y apoyo material y económico .

. Ley Canaria de Educación (Ley 6/2014) y Decreto 81/2010: refuerzan la obligación de dotar de infraestructuras suficientes y de apoyar económicamente a las asociaciones de madres y padres, así como garantizar un espacio físico para sus actividades y facilitar la organización de actividades extraescolares.

No se trata de lujos

La asociación dirige su llamamiento a las instituciones competentes para que actúen de forma inmediata y asuman sus responsabilidades, asegurando las condiciones educativas que establece la ley. Además, pide a la sociedad civil, empresas y particulares que, si las administraciones siguen sin responder, contribuyan a costear el espacio modular mediante patrocinio o crowdfunding. La AMPA enfatiza que "no se trata de lujos, sino de lo imprescindible: un lugar digno para aprender, convivir y crecer".