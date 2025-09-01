Lanzarote acoge la I Jornada de Sensibilización sobre el Cáncer Infantil de Pequeño Valiente

La Fundación Canaria Pequeño Valiente, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, ha anunciado este lunes la celebración de la primera Jornada de Sensibilización sobre el Cáncer Infantil en la isla. El evento, programado para el viernes 12 de septiembre, se desarrollará de 9:00 a 13:30 horas (en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote) y busca visibilizar la realidad que viven los niños con cáncer y sus familias, así como la importancia de brindar apoyo integral.

El principal objetivo es crear un espacio de encuentro y reflexión sobre varios aspectos clave: desde la necesidad de donaciones y apoyo económico hasta el impacto emocional que acompaña a los pacientes y a sus familias.

Expertos en la materia participarán en distintas ponencias, entre ellas una psicóloga de la Fundación Pequeño Valiente y una pediatra supervisora del banco de sangre del hospital local. Además, habrá voces de madres afectadas y la muestra audiovisual del documental Camino Vital, producido por la propia Fundación, que sigue a adolescentes en su Camino de Santiago como muestra de resiliencia.

Cartel de la I Jornada de Sensibilización del Cáncer Infantil de la Fundación Canaria Pequeño Valiente en Lanzarote / La Provincia

Inscripción

La jornada pretende escuchar las experiencias directamente de quienes atraviesan este proceso, con la finalidad de promover una sociedad más empática y consciente. El formato combina intervenciones profesionales, relatos familiares y material audiovisual para ofrecer una visión amplia y cercana de la realidad del cáncer infantil.

Para asistir, será necesaria la inscripción previa a través del formulario en línea pinchando en este enlace. Se facilitará un justificante de asistencia para quienes lo precisen por motivos laborales, y se ofrecerá un breve coffee-break durante el encuentro.