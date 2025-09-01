Lanzarotto Malocello, Boccaccio y Salieri ‘visitarán’ la Isla en octubre

El Comité de la Sociedad Dante Alighieri de las Islas Canarias, con el patrocinio de la Embajada de Italia en Madrid y de la Sede Central de Italia de la Sociedad Dante Alighieri organiza, en el presente año 2025, la tercera edición del ciclo denominado Semana de la Cultura Italiana para dar continuidad a la actividad de promoción del patrimonio cultural italiano y, a tal efecto, ha elaborado un programa articulado y extenso de notable valor cultural. La manifestación cultural se desarrollará en Lanzarote del 27 de octubre para concluir en Fuerteventura el 6 de noviembre.

La inauguración del evento tendrá lugar el lunes 27 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Casa de la Cultura Agustín de La Hoz del Ayuntamiento de Arrecife, en presencia del embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, y del Cuerpo Consular de Italia en las Islas Canarias. Además, la organización ha invitado al acto de la inauguración de la Semana de la Cultura Italiana al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: a la presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez; al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; al Director Insular en Lanzarote de la Administración General del Estado, Pedro Viera, y al alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

En el acto se presentará al público el nuevo ensayo Crónica inédita de navegación atlántica de Alfonso Licata, redactado y publicado en formato de libro de bolsillo gratuito, con fines divulgativos, sobre la historia del Archipiélago canario, centrado en los viajes de su redescubrimiento en la época medieval.

Personalidades italianas

Como es habitual, se recordará a ilustres personalidades italianas de la literatura y la narrativa (Giovanni Boccaccio, Claudio de Ferra), de la navegación y la exploración (Nicoloso da Recco, los hermanos Vivaldi, Lanzarotto Malocello), del arte surrealista (exposición de obras gráficas de la serie Decamerón de Salvador Dalí en homenaje al gran humanista italiano Giovanni Boccaccio), de la música (Antonio Salieri), del espectáculo (Eduardo De Filippo y la Comedia Napolitana) y de la ciencia y la astronomía (Giovanni Cassini).

Asimismo, serán protagonistas del evento cultural profesionales de la información, profesores, estudiantes y artistas que representan a la numerosa comunidad italiana y que compartirán sus experiencias de vida y laborales vividas en el extranjero, concretamente en las Islas Canarias.

El propósito fundamental y constante de esta iniciativa continúa siendo la promoción del conocimiento del patrimonio de la cultura italiana y el intercambio con la cultura canaria. La Semana de la Cultura Italiana, que adopta el eslogan La cultura es patrimonio de todos: vivámosla juntos, desde su primera edición ha puesto el acento en dos conceptos fundamentales: el valor inestimable del patrimonio cultural italiano y su naturaleza de recurso precioso e inigualable ofrecido gratuitamente.

Los eventos individuales programados van desde la exposición de obras gráficas originales en clave surrealista del genio catalán Salvador Dalí para celebrar el Decamerón y su autor Giovanni Boccaccio en el 650º aniversario de su muerte, y la contribución artística de pintura proporcionada por los estudiantes de la prestigiosa Escuela de Arte Pancho Lasso de Lanzarote, hasta la conmemoración a través de la proyección y escucha de la sofisticada y genial música clásica transmitida por grandes músicos compositores de la talla de Antonio Salieri, la celebración de los 400 años del nacimiento del astrónomo Giovanni Domenico Cassini y el recuerdo de los pioneros de las navegaciones atlánticas Lanzarotto Malocello (descubridor de Lanzarote y de las Islas Canarias) y Nicoloso da Recco (cronista del primer viaje a Canarias narrado por el gran humanista Giovanni Boccaccio en la obra literaria De Canaria et insulis reliquis ultra hispaniam noviter repertis).

Los eventos programados de la Semana de la Cultura Italiana 2025 se llevarán a cabo en presencia de las Autoridades Diplomáticas y Consulares italianas y de los representantes de las Instituciones canarias en diferentes ubicaciones: el antiguo palacio de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, el Real Club Náutico de Arrecife, el IES Blas Cabrera Felipe, la UNED-Universidad a distancia de Lanzarote, el Hotel Lancelot y la Casa del Maestro, sede de la Fundación Velázquez Cabrera en Tiscamanita (Tuineje) en la isla de Fuerteventura.

El próximo lunes 27 de octubre, día de la inauguración de la Semana de la Cultura Italiana, los visitantes y participantes del evento podrán utilizar los servicios de bar y restaurante del Real Club Náutico de Arrecife al mismo precio que los socios de la entidad. El programa completo y las posibles actualizaciones de cada evento estarán disponibles en el sitio web www.dantealighiericanarias.es.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife, el Real Club Náutico de Arrecife, la Asociación Italianos Amigos de Lanzarote, el Comité internacional del VII Centenario del descubrimiento de Lanzarote y las Islas Canarias por parte del navegante italiano Lanzarotto Malocello, la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, la Escuela de Arte Pancho Lasso de Arrecife, la UNED de Lanzarote, el Rotary Club de Lanzarote, la Compañía teatral Barra a Dritta de la Asociación Nacional de Marineros de Italia de Tenerife, el IES Blas Cabrera Felipe de Arrecife (Lanzarote), el IES Ichasagua de Arona (Tenerife), la Fundación Juan Brito y el COMITES de las Islas Canarias.