Arrecife refuerza su comedor social con más recursos, atención personalizada y reparto a domicilio

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Bienestar Social dirigida por Maite Corujo, ha tomado medidas decisivas para mejorar el servicio del comedor social que presta apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el municipio. A través de un nuevo contrato de atención alimentaria y apoyo social, el consistorio busca garantizar la igualdad, la inclusión y la dignidad de los usuarios, respondiendo a las necesidades sociales actuales.

Con el objetivo de ofrecer un servicio más humanizado y eficiente, el comedor social ha incrementado su plantilla con la incorporación de nuevos profesionales, entre los que destaca la figura de un educador especializado. Este refuerzo permitirá una atención más integral, brindando apoyo profesional y acompañamiento personalizado durante la estancia de los usuarios.

Una de las novedades más relevantes en el marco de este contrato es la inclusión de duchas en las instalaciones. “La higiene diaria es un derecho básico”, destaca Maite Corujo, subrayando que este recurso contribuye a crear un ambiente más saludable y acogedor, además de reforzar la dignidad de quienes acuden al comedor. El acceso a la higiene no solo mejora la convivencia, sino que también es clave para promover la autoestima y la integración social de todos los beneficiarios.

Alimentación adaptada y servicio de reparto a domicilio

El nuevo contrato introduce, además, una atención alimentaria adaptada y personalizada. Los menús se diseñarán teniendo en cuenta intolerancias, preferencias nutricionales y consideraciones de tipo religioso, asegurando que cada usuario reciba una alimentación adecuada a sus necesidades individuales. Esta perspectiva inclusiva pretende garantizar que ninguna persona quede excluida por razones médicas o culturales.

El presupuesto base de licitación superior a los 616.000 euros, con una inversión estimada de más de dos millones de euros que buscan garantizar la continuidad y la calidad del servicio durante al menos un año prorrogable

Otra mejora significativa consiste en la incorporación, de forma estable, de un servicio de reparto a domicilio. Hasta ahora, este reparto era atendido de manera voluntaria por entidades ajenas al consistorio, pero desde ahora el Ayuntamiento asume directamente la responsabilidad de hacer llegar los menús a aquellas personas que, por motivos de movilidad o salud, no pueden desplazarse hasta el comedor social. “Debemos llegar a cada rincón donde haya una necesidad”, afirma la concejala, resaltando el compromiso de no dejar a nadie atrás.

Una inversión ambiciosa para asegurar el bienestar social

El Ayuntamiento de Arrecife evidencia su compromiso destinando un presupuesto base de licitación superior a los 616.000 euros, con una inversión estimada de más de dos millones de euros que buscan garantizar la continuidad y la calidad del servicio durante al menos un año, prorrogable según necesidades.

Esta inversión permitirá mantener los avances en marcha y consolidar una atención social innovadora y cercana.