El Gobierno canario reprende al alcalde de Tinajo sobre sus declaraciones ante la violencia machista: "Cada palabra cuenta, no cabe ambigüedad"

El Gobierno de Canarias ha reprendido este martes al alcalde de Tinajo, Jesús Machín (CC), por sus declaraciones sobre violencia machista, aunque las haya rectificado y haya pedido disculpas por ellas, porque considera que "cada palabra cuenta" en esta materia y "no caben ambigüedades".

En el pleno celebrado el pasado jueves, Machín dijo que, en ocasiones, cuando la Policía Local le avisa de un caso de violencia machista "y hay hijos de por medio", el Ayuntamiento ha alojado en un hotel al presunto agresor para evitar detenerlo.

En un comunicado, el alcalde ha pedido disculpas por esas declaraciones y ha alegado que se explicó mal, porque asegura que lo que quería decir era que el Consistorio había hospedado en un hotel a alguna víctima de violencia machista para alejarla de su agresor.

"La única prioridad es proteger a las víctimas"

La consejera de Bienestar Social del Gobierno Canario, Candelaria Delgado (CC), responsable de Igualdad, valora que el alcalde haya pedido perdón por lo que dijo y haya aclarado que "en ningún caso se alojó a agresores y que todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Tinajo han estado dirigidas a proteger a las víctimas en situaciones de especial vulnerabilidad".

No obstante, Delgado advierte a Machín de que, "en materia de violencia de género, no caben ambigüedades".

"Cada palabra cuenta, y los responsables públicos debemos ser muy claros en nuestro mensaje. La única prioridad es proteger a las víctimas, nunca a los agresores", subraya, en una nota de prensa.

"Soluciones alternativas"

Delgado reconoce que muchos ayuntamientos, especialmente los pequeños (Tinajo tiene 6.572 habitantes), carecen de recursos propios como pisos tutelados, lo que les obliga en ocasiones a buscar soluciones alternativas.

Sin embargo, remarca que esas medidas deben estar siempre coordinadas con los cuerpos de seguridad y dentro de los protocolos oficiales.

El Gobierno de Canarias sigue trabajando para reforzar la red de recursos de acogida y protección en todas las islas, "para que ninguna mujer se vea desprotegida y ningún municipio tenga que improvisar soluciones de urgencia", asegura la consejera.

Candelaria Delgado subraya, finalmente, que "la violencia machista es un problema demasiado grave como para dejar espacio a dudas", de modo que "la ciudadanía necesita mensajes claros, firmes y coordinados de todas las instituciones".