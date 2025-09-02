Oportunidad en Haría: casa independiente reformada con vistas a la montaña por 285.000 euros

El mercado de la vivienda en España continúa experimentando un dinamismo notable en 2025, impulsado por la combinación de alta demanda, escasez de oferta en determinadas zonas y el atractivo de ubicaciones que combinan calidad de vida y entorno natural. En regiones como Lanzarote, y especialmente en el municipio de Haría, la compra de vivienda se ha convertido en una apuesta segura tanto para quienes buscan un hogar para residir como para aquellos que desean invertir en un enclave con gran proyección turística. La isla mantiene precios competitivos en comparación con otros destinos canarios, lo que la sitúa como uno de los puntos de mayor interés para compradores nacionales y extranjeros.

Haría, conocido como el “Valle de las Mil Palmeras”, es uno de los pueblos más auténticos y tranquilos de Lanzarote. Su entorno natural, su proximidad a espacios protegidos y su carácter tradicional lo convierten en un lugar único para vivir. La demanda de viviendas en esta zona ha aumentado en los últimos años debido a su calidad de vida, con una oferta limitada que provoca que propiedades como la que hoy presentamos se conviertan en auténticas oportunidades.

Exterior del inmueble / Tucasa.com

La vivienda que se pone a la venta se encuentra en pleno corazón de Haría y destaca por su reforma integral, realizada con esmero para conservar el encanto de la arquitectura local. La propiedad es independiente, cuenta con 60 m² construidos y se asienta sobre una parcela de 145 m². Su precio de 285.000 € supone un coste de 4.750 €/m², una cifra ajustada teniendo en cuenta la ubicación y las características de la casa.

Distribuida en varias plantas, la vivienda ofrece una amplia sala de estar y una cocina de concepto abierto completamente renovada, ideal para disfrutar de momentos en familia. El entrepiso alberga un lavadero con vestidor que aporta funcionalidad al día a día. En la planta superior se encuentran tres dormitorios, uno de ellos el principal, con espectaculares vistas a la montaña, y una segunda sala de estar que puede destinarse a área de entretenimiento o zona de relax.

Sala de estar / Tucasa.com

Uno de los grandes atractivos de esta casa es su terraza en la azotea, un espacio transitable que incluye barbacoa y una pequeña sala con cocina, ideal para organizar reuniones al aire libre mientras se contemplan los paisajes del norte de Lanzarote. La vivienda se entrega amueblada y dispone de climatización, internet y todo lo necesario para entrar a vivir de inmediato.

La compra de vivienda en Haría es, hoy por hoy, una opción altamente valorada tanto para quienes buscan un hogar en un entorno rural y tranquilo, como para aquellos interesados en adquirir una propiedad con potencial de alquiler vacacional. La zona, en pleno auge turístico, garantiza una alta rentabilidad para inversores y la seguridad de vivir en uno de los rincones más bellos de Canarias.

Si está buscando una propiedad lista para habitar, con encanto y rodeada de naturaleza, esta casa en venta en Haría es una oportunidad que no debe dejar escapar. Por su ubicación estratégica, su reforma de calidad y su precio competitivo, se trata de una de las mejores opciones disponibles actualmente en el norte de Lanzarote.