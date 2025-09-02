PSOE y PP piden reprobar al alcalde de Tinajo por su "inadmisible confesión" sobre la violencia machista

El Partido Socialista de Lanzarote, cuya portavoz en el Ayuntamiento de Tinajo, Begoña Hernández (en la oposición), reprochó las declaraciones del alcalde, Jesús Machín, sobre el pago de noches de hotel a presuntos agresores de violencia machista para evitar ser detenidos por la Policía Local, ha exigido este lunes a Coalición Canaria que repruebe públicamente a Machín (es alcalde tras lograr su sexta mayoría absoluta en las elecciones municipales), por "su inadmisible confesión durante el último pleno municipal", palabras por la que el regidor ha pedido disculpas.

Para el PSOE, la gravedad de lo ocurrido exige una respuesta inmediata por parte de su partido (la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reprendido este jueves las afirmaciones de Machín). “No estamos ante un desliz ni ante una declaración desafortunada. Estamos ante una confesión pública de complicidad institucional con el agresor. Si Coalición Canaria no actúa, se convierte en cómplice político de una barbaridad impropia de cualquier sociedad democrática”, ha advertido el PSOE a través de su secretaria insular de Igualdad, Paula Corujo.

El Partido Socialista subraya que el propio alcalde reconoció que se trataban de situaciones de violencia de género, y que, a pesar de ello, optó por una solución que protege al agresor en lugar de activar el protocolo institucional previsto en estos casos.

"Una agresión a los principios más básicos de igualdad"

“No le corresponde a ningún alcalde decidir si se detiene o no a un presunto maltratador. Para eso están las fuerzas de seguridad, los protocolos de actuación y la justicia. Saltarse todo ese entramado institucional para improvisar una solución de hotel de cuatro estrellas no solo es una temeridad: es una agresión a los principios más básicos de igualdad, justicia y protección de las víctimas”, ha denunciado Corujo.

Además, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Tinajo se exigirá que se ponga blanco sobre negro a qué han correspondido exactamente esos gastos. “Queremos saber qué noches, en qué hoteles, con qué cargo presupuestario, con qué justificación. Porque no solo se ha actuado al margen de los protocolos, sino que se ha hecho con dinero de todos y todas”, ha añadido.

Los socialistas consideran especialmente grave que esta actuación se haya convertido en una práctica normalizada, según reconoció el propio alcalde, y que se haya financiado con recursos públicos, “lanzando un mensaje demoledor a las víctimas: que aquí el que duerme tranquilo es el agresor”.

“Exigimos que Coalición Canaria no mire hacia otro lado y se pronuncie con claridad. La tibieza, el silencio o la equidistancia en este asunto solo sirven para reforzar el mensaje de impunidad de los agresores”, subraya Corujo.

Asimismo, concluye recordando que la lucha contra la violencia machista requiere instituciones valientes, responsables y verdaderamente comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres. “No caben los matices, no hay excusas y, desde luego, no puede tolerarse que esta sea la respuesta de una institución pública ante un delito tan grave. Quien actúe así debe asumir responsabilidades políticas de inmediato”.

El PP de Tinajo exige al alcalde “menos disculpas y más papeles”

El Partido Popular de Tinajo considera "profundamente graves e inadmisibles las declaraciones realizadas por el alcalde, Jesús Machín", durante el último pleno municipal, y ratificadas posteriormente en una entrevista radiofónica, en relación con la gestión de casos de violencia de género en el municipio.

Lejos de aclarar la situación, el comunicado posterior del alcalde, en el que intenta matizar sus palabras y pide disculpas, "confirma la falta de rigor, sensibilidad y responsabilidad institucional con la que está abordando una cuestión tan delicada como la protección a las víctimas de violencia machista", asegura el PP.

El alcalde no puede escudarse en malentendidos cuando “dijo lo que dijo” y está en juego la seguridad y la protección de las víctimas", denuncia el PP de Tinajo

“Desde el Partido Popular no compartimos que un alcalde pueda permitirse expresiones ambiguas o malinterpretables cuando se trata de garantizar la seguridad de mujeres en situación de vulnerabilidad”, señala la coordinadora local, Carmen Camiñas.

“Está claro que las explicaciones ofrecidas a posteriori, cuatro días después, no son suficientes si no se aporta toda la documentación al respecto y se aborda el tema con el máximo nivel de trasparencia que merecen los vecinos y que permita un asunto tan delicado como es la violencia de genero y la protección de las víctimas”, apostilla.

El propio reconocimiento del alcalde de que “no se expresó claramente” no le exculpan de la gravedad de unas declaraciones que han generado una alarma social justificada, precisa el PP. Los Populares lamentan además que se haya tenido que llegar a este punto, con el revuelo mediático generado a escala nacional, para obtener una rectificación forzada del alcalde cuatro días después del pleno que, aseguran, “llega tarde y no resuelve el daño institucional que ya ha causado”.

“Creemos que es necesario que se esclarezca por completo la gestión de los recursos municipales en casos de violencia de género y los protocolos aplicados a fin de garantizar que ninguna actuación municipal haya podido poner en riesgo la integridad de las víctimas”, afirma Carmen Camiñas.