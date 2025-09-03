La aparición de cuatro cuervos canarios envenenados obliga a otra prórroga del cierre de la caza en Haría

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Caza, ha decidido mantener el cierre temporal de la actividad cinegética en el municipio de Haría, en el norte de la isla, después de confirmarse un nuevo episodio de envenenamiento de fauna en el municipio de Haría.

Los guardas de caza dieron el aviso a los agentes de Medio Ambiente de la Corporación Insular de la localización en la zona, de al menos, cuatro ejemplares de cuervo canario (Corvus corax canariensis) muertos, una especie catalogada en peligro de extinción. Tras comunicarlo al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias ha recomendado prolongar el cierre temporal de la caza en el municipio de Haría más allá del plazo inicialmente previsto, que vencía este miércoles, 3 de septiembre.

Desde el Cabildo se han vuelto a activar los protocolos de la Red Vigía Canarias y de la Estrategia Canaria contra el Uso Ilegal del Veneno, con el fin de trasladar las muestras y cadáveres para su análisis.

Reunión del Consejo Insular de Caza en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

El consejero de Medio Ambiente y Caza del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, ha señalado que “con esta sugerencia del Ejecutivo canario tras el hallazgo en un lugar cercano donde ya se han producido otros envenenamientos, resulta temerario proceder a la reapertura porque no existe garantía de seguridad para los animales ni para los propios cazadores”.

Martín ha trasladado la decisión tanto a la Sociedad de Cazadores de Lanzarote como al Ayuntamiento de Haría, recordando que, si así lo valida la autoridad competente, el cierre temporal será compensado con la prolongación de la veda en la zona norte para evitar perjuicios al colectivo cinegético.

Agentes Medioambiente del Cabildo de Lanzarote junto a un perro de caza en Lanzarote. / La Provincia

Caza con normalidad en el resto de Lanzarote

Martín ha insistido en “la irresponsabilidad que supondría autorizar la reapertura sospechando que persiste un envenenamiento indiscriminado en el municipio de Haría”, y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a esclarecer los hechos e identificar al presunto autor o autores.

Mientras tanto, tal y como se acordó en la última reunión del Consejo Insular de Caza, la actividad cinegética se desarrolla con total normalidad en el resto de la isla, a la vez que continúan los trabajos de campo y la vigilancia intensiva en el norte.

La unidad canina de Gran Canaria refuerza la investigación por los casos de envenenamiento animal en el municipio de Haría. / La Provincia

Comunicación a los cazadores y al Ayuntamiento de Haría

El Cabildo de Lanzarote ha informado en las últimas horas a la Sociedad de Cazadores y al Ayuntamiento de Haría del mantenimiento de las medidas preventivas a través del siguiente comunicado:

“En vista de los nuevos casos de envenenamiento detectados en la misma zona de incidentes previos en el municipio de Haría, y conforme a las recomendaciones recibidas del Gobierno de Canarias, se mantendrá la medida preventiva de cierre temporal de la actividad cinegética en dicho municipio.

Posteriormente, una vez se garantice la seguridad y se levante el cierre, se convocará un Consejo Insular de Caza extraordinario para evaluar la posibilidad de ampliar días hábiles de caza”.