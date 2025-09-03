Arrecife exige el reintegro de 18.600 euros a la Federación Insular de Vela Latina por justificar mal una subvención

El Ayuntamiento de Arrecife ha salido al paso de las declaraciones realizadas este miércoles por la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote, en las que acusaba al consistorio de no apoyar económicamente sus actividades deportivas. A través de un informe técnico y documentos oficiales, el área de Deportes del Ayuntamiento, dirigida por Eli Merino, ha demostrado que la entidad federativa sí recibió una subvención de 25.000 euros en 2023, pero no ha conseguido justificar correctamente la totalidad del gasto.

La subvención, de carácter nominativo, fue aprobada en el presupuesto municipal de 2023 para apoyar el proyecto denominado Barquillos de Vela Latina. La cantidad se entregó a la Federación tras la llegada del nuevo gobierno local en julio de ese mismo año, bajo el mandato del actual alcalde, Yonathan de León, y con Merino al frente de Deportes.

Según ha confirmado el propio Ayuntamiento, la Federación presentó documentación para justificar la subvención entre febrero y junio de 2024, tras varios requerimientos. Sin embargo, el informe de Intervención Municipal, emitido el 22 de octubre de 2024, fue desfavorable y puso en duda la validez de buena parte de los documentos aportados.

La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote suspende todos sus eventos y regatas a partir de este 3 de septiembre. / La Provincia

Facturas con identidades diferentes y cuentas bancarias no coincidentes

Uno de los principales problemas señalados en el informe de Intervención es que las facturas presentadas no coinciden con las identidades ni con las cuentas bancarias receptoras de los pagos. Es decir, los justificantes de gastos fueron emitidos por unas personas o entidades, mientras que las transferencias bancarias fueron dirigidas a otras distintas, detalla el Consistorio capitalino.

Esta práctica, advierte el Ayuntamiento, vulnera las exigencias legales para la justificación de subvenciones públicas, según establece tanto la normativa estatal como los criterios de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El Ayuntamiento notificó el informe desfavorable y pidió aclaraciones

Mediante registro oficial fechado el 11 de noviembre de 2024, el consistorio notificó a la Federación el contenido del informe de Intervención y le concedió un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones o aclaraciones. No obstante, la Federación no respondió al requerimiento, según consta en el expediente con justificante de rechazo fechado el 22 de noviembre.

A partir de ese momento, y siguiendo la legislación vigente en materia de subvenciones, el Ayuntamiento ha iniciado el expediente de reintegro parcial, que exige a la entidad devolver 18.596,87 euros, cantidad que no ha sido correctamente acreditada. El resto de la subvención, 6.403,13 euros, sí ha sido considerado como bien justificado.

Suspensión de regatas por motivos económicos: el Ayuntamiento lo desmiente

A pesar de los hechos anteriormente descritos, la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina anunció este 3 de septiembre la suspensión de todas sus actividades y regatas, alegando “falta de apoyo económico del Ayuntamiento de Arrecife”. Esta afirmación ha sido calificada por el Consistorio como “falsa”, asegurando que sí se concedió la subvención y se procedió al pago.

Desde la Concejalía de Deportes se insiste en que la responsabilidad de justificar correctamente una subvención recae en la entidad beneficiaria, y que la mala praxis en la presentación de documentos impide que se puedan aprobar nuevas ayudas, tal y como establece la ley. De hecho, la Federación tampoco ha podido acceder a la subvención del año 2024 por no haber regularizado la de 2023.

No justificar implica devolver: la ley lo exige

La legislación vigente y los criterios establecidos por organismos de control como la Audiencia de Cuentas de Canarias son claros: toda subvención pública debe ser correctamente justificada. Si esto no ocurre, las entidades receptoras están obligadas a reintegrar las cantidades no justificadas.

Además, contar con un informe desfavorable de Intervención supone automáticamente la imposibilidad de optar a nuevas ayudas públicas, tal como ha ocurrido en este caso. El Ayuntamiento recuerda que no es admisible presentar documentos con aparentes irregularidades y que las ayudas públicas están sujetas a control y fiscalización.