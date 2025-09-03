Arrecife moderniza su transporte público con una inversión récord de 4 millones en ocho nuevas guaguas eléctricas y accesibles

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de renovación y modernización de su flota de guaguas urbanas, destinada a mejorar la calidad y la eficiencia del transporte público en la capital de Lanzarote. Bajo el liderazgo del alcalde Yonathan de León, el consistorio ha destinado cerca de 4 millones de euros en los dos primeros años de mandato a la adquisición de ocho nuevas guaguas, cifra que marca un hito en la historia del transporte urbano de la ciudad.

La antigüedad de la flota de guaguas de Arrecife, con vehículos que superaban los 20 años en muchos casos, convertía en prioritaria la renovación y modernización de estos servicios. Desde 2023, el Ayuntamiento ha incluido en sus presupuestos anuales partidas específicas para renovar la flota, dentro de un plan integral adscrito a la Alcaldía y Unidad de Gestión Presupuestaria.

La adquisición contempla la incorporación de vehículos 100% eléctricos, respondiendo así a los objetivos de sostenibilidad ambiental y reducción de emisiones que marcan las políticas públicas actuales. Cuatro de estas guaguas eléctricas ya están en la fase final de producción y se prevé que entren en servicio a finales de otoño de este año, con una inversión cercana a los 2 millones de euros.

Proceso de licitación y accesibilidad universal

De acuerdo con el concejal de Movilidad y Transportes, Mario González Altube, todo el proceso de renovación se está gestionando mediante licitaciones públicas, siguiendo plazos que, en el caso de estos vehículos, tienen un tiempo medio de producción de aproximadamente un año. En diciembre se estrenaron dos nuevas unidades accesibles y, gracias a la próxima llegada de las cuatro en fabricación, el transporte público de Arrecife ganará en eficiencia y comodidad.

Además, está previsto licitar otras dos guaguas grandes en las próximas semanas, con una inversión adicional de un millón de euros, garantizando que la accesibilidad universal forme parte del estándar para toda la flota. Estos vehículos estarán adaptados para personas con movilidad reducida, lo que facilitará el uso del servicio a todos los colectivos y mejorará la experiencia de los usuarios.

Yonathan de León (i) y Mario González junto a un usuario en una de las nuevas guaguas adquiridas en este mandato por el Ayuntamiento de Arrecife / La Provincia

Más rutas, menos tiempo de espera y una ciudad mejor conectada

La mejora de la flota no solo supone avanzar en términos de sostenibilidad y accesibilidad, sino también incrementar el número de rutas, reducir los tiempos de trayecto y adaptar los horarios a las demandas reales de una población creciente, que supera ya los 72.000 habitantes. Tal como destaca González Altube, estas inversiones buscan facilitar una movilidad más eficiente, cómoda y moderna tanto para los residentes como para los visitantes de la capital lanzaroteña.

La transformación del transporte público es una de las claves para favorecer una movilidad sostenible, reducir el tráfico privado y contribuir a la descarbonización en línea con los compromisos ambientales asumidos por instituciones como el Gobierno de Canarias.

Inversión y calendario de incorporación

2 guaguas estrenadas en diciembre de 2024 (ya en funcionamiento)

estrenadas en diciembre de 2024 (ya en funcionamiento) 4 guaguas eléctricas en fase final de ensamblaje (entrada en servicio prevista para este otoño)

eléctricas en fase final de ensamblaje (entrada en servicio prevista para este otoño) 2 guaguas grandes próximas a licitarse (incorporación prevista tras un año de fabricación)

grandes próximas a licitarse (incorporación prevista tras un año de fabricación) Total de inversión: 4 millones de euros en la primera fase del mandato.

La modernización del transporte público en Arrecife se consolida con una apuesta clara por la innovación, la accesibilidad y el respeto al medio ambiente.