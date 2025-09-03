La Policía Local de Tinajo niega el traslado a hoteles de presuntos agresores de violencia de género

La Jefatura de la Policía Local de Tinajo ha aclarado este miércoles su posición respecto a las actuaciones en materia de violencia de género realizadas en el municipio, a raíz de las polémicas declaraciones del alcalde, Jesús Machín (ha pedido disculpas por sus manifestaciones) en el pleno del pasado 28 de agosto. En este sentido, el cuerpo policial ha negado rotundamente que se haya procedido “en ningún caso a trasladar o facilitar alojamiento a personas denunciadas o investigadas como presuntos agresores” en este tipo de delitos.

La Policía Local de Tinajo recuerda que desde 2017 participa en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen), junto al Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Tinajo. Este sistema, regulado y supervisado a nivel nacional, permite que los agentes locales actúen coordinadamente en la protección y seguimiento de casos de violencia contra la mujer en el municipio. Actualmente, el cuerpo cuenta con cuatro agentes especialmente formados e integrados en la red Viogen, responsables de la gestión y supervisión de estas situaciones delicadas.

Protocolo y recursos para víctimas

Desde la Jefatura se insiste en que, en situaciones de especial vulnerabilidad o a petición de la víctima, se han puesto a disposición los recursos sociales preventivos y temporales existentes, siempre siguiendo las pautas marcadas en el protocolo Viogen. La prioridad, aseguran, ha sido garantizar la seguridad y bienestar de la persona afectada, nunca de los investigados o presuntos agresores.

En relación con declaraciones recientes del alcalde de Tinajo, Jesús Machín, la Policía Local remarca que todas sus intervenciones se realizan dentro del marco legal vigente y conforme a los convenios y protocolos firmados tanto a nivel local como estatal.

Finalmente, la Policía Local de Tinajo hace un llamamiento a la responsabilidad en la difusión de información, solicitando especialmente que se contraste y verifique cualquier dato antes de compartirlo públicamente, con el fin de evitar malentendidos que puedan menoscabar el trabajo y compromiso del personal policial en su labor diaria de protección a las víctimas y personas vulnerables.