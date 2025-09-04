Abiertas las inscripciones para los talleres de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote: dónde apuntarse gratis

El Cabildo de Lanzarote ha informado de la apertura del plazo de inscripción para asistir a los talleres con reserva anticipada dentro del programa de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote, que se celebrará del 10 al 15 de septiembre en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo. Esta iniciativa busca acercar los oficios artesanos a la población local y visitantes, promoviendo la conservación y transmisión del patrimonio cultural insular.

Desde la presidencia del Cabildo, Oswaldo Betancort ha resaltado la esencia vivencial de esta feria, subrayando la importancia de que las personas puedan “experimentar la artesanía con sus propias manos”. De este modo, la feria no solo exhibe productos, sino que también invita a sumergirse en los procesos y técnicas tradicionales.

La consejera de Artesanía, Aroa Revelo, ha señalado que la artesanía conecta a la población con la creatividad e ingenio de generaciones anteriores, convirtiendo la feria en un espacio vivo donde la tradición se une con el presente. En la misma línea, el consejero de Cultura, Jesús Machín, ha resaltado la necesidad de proteger y divulgar este conocimiento ancestral a través de propuestas participativas.

Talleres con inscripción: agenda y detalles

Las actividades con aforo limitado requieren inscripción previa y las plazas se asignarán por orden de reserva desde las 8:00 horas del 5 de septiembre, a través de la página oficial artesaniadelanzarote.com.

Programa de talleres:

Miércoles 10 de septiembre : arranca la programación con Soletas, tradición y técnica artesanal , por el artesano Víctor Socas.

: arranca la programación con , por el artesano Víctor Socas. Jueves 11 de septiembre : doble sesión del taller Iniciación a la elaboración de botones de hilo tradicional , guiada por Dulce Arrocha y Nieves Rodríguez.

: doble sesión del taller , guiada por Dulce Arrocha y Nieves Rodríguez. Viernes 12 de septiembre : varias actividades, incluyendo La historia del Árbol de la Vida , dirigida por la artesana mexicana Verónica Castillo Salas; Teñido con cochinilla , de la Asociación Milana; y Papel maché modelado a mano , impartido por Elizabeth Balderas.

: varias actividades, incluyendo , dirigida por la artesana mexicana Verónica Castillo Salas; , de la Asociación Milana; y , impartido por Elizabeth Balderas. Lunes 15 de septiembre: clausura de la agenda de talleres con Alfarería tradicional (Aquilino A. Rodríguez Santana e Hirahi Rodríguez), Empleita quesera (Ángeles Arrocha Martín), Impresión botánica sobre tela (Montserrat Selva Aldoma) e Iniciación a la cestería de pírgano (Ruymán Oliver de León Pérez).

Puedes consultar aquí el programa completo de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote.

Un compromiso con la tradición y la proyección cultural

El Cabildo impulsa estas actividades para que la ciudadanía de Lanzarote y visitantes vivan la artesanía en primera persona, favoreciendo tanto la preservación de los oficios como su adaptación a los nuevos tiempos. La feria es un punto de encuentro entre maestros artesanos y un público cada vez más interesado en las tradiciones y el consumo responsable.

La feria se consolida, así, como uno de los eventos de referencia para la cultura popular canaria, ayudando a fortalecer el tejido artesanal y poner en valor el trabajo de artesanos y artesanas locales. Participar en estos talleres es también una forma de contribuir a la pervivencia del patrimonio cultural de la isla y su difusión más allá del archipiélago.