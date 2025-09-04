El arte y la alegría se citan en Yaiza agrandando la tradición de sus fiestas

El verseador grancanario Yeray Rodríguez ofreció este miércoles en Yaiza toda una cátedra de expresión creativa a través de su palabra improvisada a ritmo de punto cubano, otra artística y alegre jornada de las festividades de Remedios, que siguen destacando por la alta participación, la satisfacción de vecinas y vecinos y el ambientazo que se respira en el entorno y la plaza del pueblo.

La actuación de Yeray Rodríguez marca el ecuador de unas celebraciones a las que le queda tela por cortar. El lunes 8 de septiembre, Día Grande de Remedios, después de la misa y procesión de honra a la Virgen programada a las 19:00 horas, actuará el cantautor argentino Coti, invitado a Yaiza en compañía de su banda, para repasar grandes éxitos de su dilatada trayectoria musical. Coti está de gira por Europa y desembarca en Yaiza tras sus conciertos de este mes en Londres, Dublín y Amsterdam.

La gente se lo está pasando muy bien en las fiestas de Remedios. Yeray Rodríguez hizo partícipe al público de su espectáculo pidiéndole temas de inspiración, y claro, Yeray estuvo rápido haciendo gala de su talento de repentista para sacar punta al pueblo y enlazar versos con nombres de vecinos que se encontraban en la plaza.

Actuaciones como la del verseador, que compartió escenario con la cantante e instrumentista Luzmila Valerón, "ayudan a fomentar la interacción social y preservar las tradiciones en un ambiente de disfrute colectivo", comenta el concejal de Festejos, Daniel Medina. Yeray Rodríguez también interpretó tonada cubana e isa parrandera y tuvo palabras de sensibilización para denunciar el terrible genocidio que sufre el pueblo palestino en la franja de Gaza.

Música sacra y humor

El programa festivo de Yaiza regaló el pasado domingo un encuentro de música sacra a cargo de la Agrupación Vocal de Yaiza, dirigida por Nuvi Tavío, y el trío invitado compuesto por el pianista Javier Díaz y los violinistas Iya Zhmaeva y Diego Bermúdez. La calidad vocal y el virtuosismo de los artistas encontraron en el repertorio elegido para la ocasión, sumando la excelente acústica de la iglesia de Remedios, aliados que en su conjunto redondearon una velada de arte muy aplaudida por el público.

Y el domingo hubo más. El humor llegó a la plaza de la mano de dos personajes cómicos de la televisión regional: Carmen Rosa y Chano, interpretados por Juanka Lioba Herrera, dos pedazos de artistas que sacaron carcajadas en la plaza recogiendo y llevando a escena costumbres de la cotidianidad canaria.

Yaiza invitó el lunes al Teatro de Mácher y no podían faltar los mayores del municipio que estrenaron el martes su show 'Una vida plena, yo no vivo la ajena'. Interpretación, canto, música, baile y buen humor brillaron durante dos horas de actuación, donde los mayores fueron los grandes protagonistas acompañados de niños, niñas y jóvenes que apoyaron la coreografía. En las fiestas de Remedios también está presente la narración oral con el espectáculo de cuentacuentos familiar de Vicky Dos Santos y un sinfín de propuestas publicadas en www.yaiza.es.