El PSOE exige acciones urgentes para garantizar la seguridad del hotel 'esqueleto' en la parcela 216 de Costa Teguise

La seguridad ciudadana en el principal núcleo turístico de Costa Teguise vuelve a estar en el centro del debate político. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha reclamado al gobierno municipal de Teguise —formado por Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de VOX— la corrección urgente de los riesgos asociados al deterioro del vallado en la parcela 216, una de las zonas más transitadas de la localidad lanzaroteña.

La parcela 216, de más de 35.000 metros cuadrados y situada entre la Avenida de Las Palmeras y la Avenida del Mar, alberga un esqueleto urbanístico que se ha convertido en ejemplo de ilegalidad urbanística y mala gestión municipal. Según el portavoz socialista, Marcos Bergaz, esta construcción inacabada y su entorno sin mantener constituyen una “herida para el municipio”, tanto por afectar a la imagen de Costa Teguise como porque representa “un agravio para quienes cumplieron las normas en su día”.

Estos esqueletos urbanísticos no solo afectan al paisaje, sino también a la percepción de seguridad, especialmente en municipios turísticos que dependen de la buena imagen para vecinos y turistas, según el PSOE. El problema se agrava dada la proximidad a zonas residenciales y su ubicación en el principal casco turístico de Teguise, que cuenta con una población estable de más de 9.000 vecinos y una gran afluencia de visitantes.

Riesgos claros para la seguridad: acceso libre y peligros físicos

Uno de los principales motivos de preocupación señalados por el PSOE es el estado del vallado perimetral de la parcela. En muchos tramos, dicho vallado está deteriorado, es insuficiente o directamente inexistente, lo que permite la entrada fácil al interior de la estructura. Según relató Bergaz en el último pleno, en el interior se aprecian socavones y terraplenes de hasta seis metros de profundidad y un edificio inacabado de considerable altura, todo ello en una zona frecuentada a diario.

Esta situación expone a residentes y turistas a riesgos considerables de accidentes graves, hecho que ha sido documentado tanto gráficamente como en varios requerimientos municipales.

Debate político en el pleno municipal

El pasado miércoles, el PSOE llevó el problema al salón de plenos del Ayuntamiento de Teguise solicitando acciones concretas. La moción socialista fue respaldada por unanimidad por el resto de los grupos políticos. Sin embargo, durante el debate, surgieron controversias sobre la falta de actuaciones formales por parte del área de urbanismo.

La concejal responsable, Rita Hernández, reconoció que, aunque se habría instado de manera verbal a la propiedad para arreglar el vallado, no existía aún “notificación oficial por escrito”. Este dato fue especialmente criticado por el grupo socialista que, a través de su portavoz, exigió conocer si en la presente legislatura se ha emitido algún requerimiento escrito para solucionar el problema. Para Bergaz, la falta de acciones documentadas podría suponer, además de una negligencia, un trato desigual frente a otros casos donde el ayuntamiento sí ha actuado con firmeza frente a infracciones urbanísticas de particulares.

Reacciones y consecuencias de la moción aprobada

La iniciativa socialista para adoptar medidas correctoras inmediatas respecto al esqueleto de la parcela 216 y al riesgo que presenta su vallado y estructura logró la unanimidad de todos los grupos, “aunque no despejó el gobierno municipal las dudas sobre la pasividad mostrada en estos más de dos años de gobierno de CC, PP y el exconcejal de VOX frente a un peligro manifiesto para residentes y visitantes”.

“Es injustificable que el gobierno siga con el patrón de, con los humildes, firmeza; con los poderosos, debilidad” Marcos Bergaz — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise

El PSOE expresó su sorpresa ante el reconocimiento por parte del gobierno municipal de que, mientras se trabaja para modificar el Plan General de Ordenación permitiendo legalizar la estructura inacabada, no se hayan tomado aún las medidas urgentes para asegurar un cierre adecuado de la parcela y eliminar el peligro existente. Esta postura, según los socialistas, genera inseguridad y daña la imagen de Costa Teguise como destino turístico de referencia en Lanzarote.

Marcos Bergaz instó a que la moción aprobada sea, por fin, un punto de inflexión que obligue al Ayuntamiento a actuar de acuerdo con los principios de seguridad y equidad. “No es de recibo que se actúe contundentemente con los ciudadanos de a pie y se mire para otro lado ante situaciones protagonizadas por propietarios poderosos”, señaló durante el debate.

Los socialistas esperan que la moción aprobada sirva de punto de inflexión para que el Gobierno municipal se tome en serio este asunto, evite una posible tragedia y ponga fin a la mala imagen que genera este esqueleto urbanístico en el corazón de Costa Teguise”, finalizó Bergaz.