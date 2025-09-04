Trabajadores del comercio en Lanzarote se manifiestan para reclamar un convenio justo tras meses de bloqueo

Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, fue escenario este jueves de una concentración promovida por CCOO Lanzarote en defensa de un convenio colectivo digno para el sector del comercio, que permanece sin renovar desde el pasado 31 de diciembre de 2023.

Bajo el lema “El comercio se mueve”, decenas de personas trabajadoras participaron en esta protesta que busca desbloquear las negociaciones con la patronal.

El sector comercial en Lanzarote agrupa a miles de empleos, muchos de ellos sostenidos en condiciones que el sindicato considera precarias. Según datos expuestos por Alejandro Domínguez, secretario general de la Unión Insular de CCOO, la jornada laboral de muchos empleados se extiende los 365 días del año, con un salario mensual neto que ronda los 1.290 euros, incluyendo pagas extraordinarias prorrateadas.

CCOO denuncia recortes de derechos adquiridos

Durante la concentración, Domínguez criticó la falta de voluntad de la patronal para llegar a un acuerdo, y denunció intentos de recortar derechos adquiridos, como el complemento por incapacidad temporal: "Este conflicto nace de la actitud de la parte empresarial, que en lugar de avanzar, pretende retroceder en derechos laborales básicos".

CCOO insiste en que estas condiciones laborales hacen cada vez más difícil la estabilidad profesional y la dignificación del empleo en el comercio, un sector clave para la economía insular y provincial. En este sentido, el sindicato recuerda que son más de 30.000 personas trabajadoras en toda la provincia de Las Palmas las que se ven afectadas por esta situación.

Nueva movilización prevista para el 10 de septiembre

Como parte de las acciones sindicales, CCOO Lanzarote ha convocado una caravana de coches para el próximo 10 de septiembre, coincidiendo con la votación en el Congreso del proyecto de Ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El objetivo es visibilizar la importancia de esta medida para la mejora de las condiciones laborales en todos los sectores, incluido el comercio.

Desde CCOO, se ha reiterado la necesidad de dignificar las condiciones laborales del comercio en Lanzarote y de alcanzar un convenio que reconozca el valor de quienes mantienen activo este sector esencial para la isla.