Rosana, Los Sabandeños y Olga Cerpa se suman a los conciertos en las Fiestas de Los Dolores en Lanzarote

Tinajo vuelve a convertirse en el epicentro de la isla de Lanzarote con la celebración de las esperadas Fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores, patrona de la isla. Este viernes, 5 de septiembre se ha presentado la programación en la entrada de la iglesia de Los Dolores, en Mancha Blanca, con la presencia del alcalde de Tinajo, Jesús Machín, junto al concejal de Festejos, Jonathan Pérez Olivero, en representación del Cabildo Insular de Lanzarote, la consejera de Artesanía, Aroa Revelo, el presidente del CD Tinajo, pregoneros de este año, Miguel Ángel Tejera y el párroco de Tinajo, Francisco José García. Entre los actos más destacados, están los conciertos de la cantante lanzaroteña Rosana, Los Sabandeños, Olga Cerpa y Mestisay, el 15 de septiembre (Día de Los Dolores) en la explanada de Mancha Blanca.

Machín, invita “a todas aquellas personas de Lanzarote, del resto de Canarias y de España a disfrutar de estas Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores con un variado programa que seguro agradará a todo aquel que se acerque a Mancha Blanca”. Machín reiteraba su petición de “respetar la vestimenta tradicional en los actos de estas fiestas” e invitaba al comportamiento cívico y el respeto de las normas durante las fiestas”.

Por su parte, Revelo, recibía la felicitación del alcalde de Tinajo por el trabajo que viene realizando estos años en la organización de la Feria insular de Artesanía. Subrayó el carácter identitario y la mucha expectación que este año rodea a la 36ª edición de la Feria, destacando que su celebración, del 10 al 15 de septiembre y protagonizada por unos 120 artesanos y artesanas, concentrará en Mancha Blanca a decenas de miles de visitantes. Aroa Revelo presentó junto a la ermita el nuevo vídeo promocional de la Romería de Los Dolores, promovido por el Cabildo y protagonizado por Darío López y Nacho Peña.

Jesús Machín (i), Aroa Revelo y Francisco García, este viernes, durante la presentación de las Fiestas de Los Dolores 2025. / La Provincia

Actos más destacados de las Fiestas de Los Dolores 2025

Con la llegada del mes de septiembre Tinajo vive cada año uno de los actos religiosos más importantes de toda Canarias.

Las fiestas arrancaron el pasado lunes, 1 de septiembre, con varios campeonatos en Mancha Blanca. Al día siguiente se celebró el Taller de Empleíta. El Taller de Roseta se hará el 8 de septiembre. El programa festivo tiene actividades para todos los gustos y edades. Con actos todos los días en el Centro Socio Cultural de Mancha Blanca.

Este viernes, 5 de septiembre, arranca un fin de semana lleno de actividad con la Fiesta de la espuma y el senderismo, paso previo a la VII edición de la Tinajo You Trail, o al Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 que se disputará en el Pabellón Municipal.

El martes, 9 de septiembre abrirá la Feria de Atracciones en una jornada inclusiva dedicada a los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista. A las 21:00 horas tendrá lugar el pregón de las fiestas a cargo del CD Tinajo en su 50º aniversario con la actuación de Ciro Corujo (voz), Adrián Niz (guitarra) y Alexis Lemes (timple).

Al día siguiente, el miércoles, 10 de septiembre, a las 17:30 horas, se inaugurará la 36 ª edición de la Feria de Artesanía.

El humor no faltará en las Fiestas de Los Dolores. El jueves, 11 de septiembre, llegarán las carcajadas con la humorista Yanely Hernández y Guarapo Gomero, que coincidirán con el Día del Niño y precios populares en la Feria de Atracciones, además del playback infantil y un tributo a Joaquín Sabina.

Festival Folclórico Nanino Díaz Cutilla y romería insular

Para el viernes, 12 de septiembre, llega el esperado Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutilla en su trigésimo quinta edición con la Agrupación de Coros y Danzas de Arrecife, Beatriz Alonso y Javier Cerpa de Gran Canaria, Víctor Estárico de Fuerteventura, Almudena Hernández desde La Graciosa, los palmeros Los Arrieros, Candelaria Gorrín y Juanma Benítez de El Hierro, Juan Mesa y Tetrabaifo de La Gomera y Calicanto desde la isla conejera, todo ello presentado por Yeray Rodríguez.

El sábado, 13 de septiembre, será la romería insular con las ofrendas para Nuestra Señora de Los Dolores, que darán paso al Baile del Romero.

El domingo 14 de septiembre tendrá lugar el gran concierto de la cantante Vanesa Martín. Será a las 21:00 horas, que dará paso a una verbena popular amenizada por las orquetas Grupo Bomba y Banda Nueva.

La cantante Vanesa Martín / La Provincia

Día grande de las Fiestas de Los Dolores

El lunes, 15 de septiembre, será también un día especial pues a las 11:00 horas se desarrollará la eucaristía solemne en la explanada de Los Dolores presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos Pérez, se clausurará la Feria de Artesanía y se podrá disfrutar, a las 18:30 horas del concierto de Balada de Sabanda (Los Sabandeños, Olga Cerpa y Mestisay) y, posteriormente, a las 21:00 horas, del concierto de la cantante lanzaroteña Rosana Arbelo.

El concejal de Festejos, Jonathan Pérez Olivero, y el alcalde del Ayuntamiento de Tinajo, Jesús Machín, invitan “a toda la ciudadanía de Lanzarote y del resto de islas canarias, incluso a los que vienen de otros puntos del país a disfrutar de estas fiestas en honor a la patrona de la isla de Lanzarote. Ofrecemos nuevamente un programa variado y completo con el objetivo de que todos los asistentes disfruten de estas fiestas en una explanada de Mancha Blanca con sus mejores galas".

"No podemos olvidar", añaden, "dar las gracias al párroco de Tinajo, Francisco José García, por su dedicación, entrega y amor a nuestra patrona. Esperamos que estas fiestas se desarrollen con tranquilidad y que la romería sea una fiesta para todos, pues Nuestra señora de Los Dolores es la patrona de toda la isla. Desear que estas fiestas y toda esa luz que se vive en ellas consiga dibujar una sonrisa en el rostro y el alma de nuestra Madre, la Virgen de Los Dolores. Disfruten de las fiestas. Viva Nuestra Señora de Los Dolores”, concluyeron Machín y Pérez Olivero.