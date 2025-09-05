Duelo poético en Yaiza: el verso se impone entre ironía, sátira y tradición

El municipio de Yaiza, en Lanzarote, vivió este jueves una noche cargada de ingenio y cultura con la segunda edición del recital poético ‘Hablando en verso’, un acto incluido en el programa de fiestas en honor a la Virgen de Los Remedios. Los protagonistas fueron los escritores Jaime Quesada y Manuel Concepción, que ofrecieron un cara a cara literario en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas.

Este singular encuentro no fue un simple recital, sino un auténtico duelo dialéctico en verso, en el que ambos autores alternaron ironía, sátira y referencias tanto a la tradición como a temas actuales. El tono fue de desafío amistoso, con momentos de tensión simulada y reconciliaciones poéticas, lo que aportó dinamismo y cercanía al evento.

La sesión comenzó con un intercambio afilado de versos, en clave de brega literaria, donde los autores simularon una riña con rimas mordaces, pero siempre desde el respeto y la complicidad. El moderador de este duelo fue César Rijo, poeta y concejal de Cultura de Yaiza, que también participó recitando algunas de sus composiciones.

Temas variados

Durante el recital, los poetas abordaron temas variados: desde el amor, la luna y la tradición, hasta la inmigración y las problemáticas sociales. Esta mezcla entre lo cotidiano y lo trascendental permitió al público conectar con los textos desde distintos ángulos, en un formato cercano y participativo.

Uno de los elementos más valorados por los asistentes fue precisamente esa capacidad de los autores para combinar el humor y la crítica social con la lírica popular, manteniendo un estilo accesible pero cargado de contenido. Las pullas lanzadas entre Jaime y Manolo —a menudo con rima consonante y tono satírico— hicieron reír y reflexionar a partes iguales.

Jaime Quesada, en la Casa de la Cultura de Yaiza, este jueves / La Provincia

Cultura viva en el sur de Lanzarote

Este tipo de iniciativas demuestran el compromiso del Ayuntamiento de Yaiza con la promoción de la cultura local y la literatura como forma de expresión cercana a la ciudadanía. La velada fue también una oportunidad para poner en valor el talento de escritores canarios que, con un enfoque creativo, abordan temas universales desde el contexto insular.

Según el propio Rijo, la propuesta busca “acercar la poesía a la gente, desmitificarla y hacerla parte de nuestra identidad cultural”. La Casa de la Cultura, como espacio público y patrimonial, vuelve a consolidarse como epicentro de estas actividades, abiertas y gratuitas para todos los vecinos.

Manuel Concepción, en la Casa de la Cultura de Yaiza, este jueves / La Provincia

Más allá del duelo: una invitación a seguir versando

Aunque el evento se presentó como una “batalla” entre dos autores, el verdadero protagonista fue el verso compartido. La última estrofa de la noche dejó claro que, más allá de cualquier rivalidad, lo que une a estos creadores es el amor por la palabra y el deseo de seguir haciendo de la poesía una herramienta de comunicación, emoción y reflexión.

El público, que llenó la sala y aplaudió con entusiasmo, salió con la sensación de haber asistido a algo más que un espectáculo: fue un homenaje a la palabra viva, a la tradición oral reinventada, y a la poesía como puente entre generaciones y realidades.