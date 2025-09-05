El Gobierno de Canarias destina un millón de euros para mitigar inundaciones por lluvias en Arrecife y Costa Teguise

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes una ampliación presupuestaria de un millón de euros para dar cobertura a la mejora en la red de recogida de agua de lluvias en Argana Alta, Arrecife, y la redacción de un proyecto para aumentar la capacidad en la cabecera del barranco de El Hurón y evitar inundaciones en el núcleo urbano de Costa Teguise, ambos en la isla de Lanzarote.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que se trata de intervenciones que ejecutará el Consejo Insular de Aguas y que tienen como objetivo mitigar las consecuencias cuando hay lluvias intensas en ambas zonas.

Esta modificación presupuestaria dará cobertura a una subvención al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que será en encargado de tramitar y ejecutar ambos proyectos. Responde al objetivo de evitar daños que habitualmente se producen en ambas zonas cuando hay lluvias intensas, como las ocurridas el pasado 12 de abril que generaron más de 200 incidencias.

Detalles de las obras en Argana Alta (Arrecife)

El proyecto que se ejecutará en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, incluye la intervención en once puntos afectados habitualmente por dichas inundaciones. Se colocarán imbornales conectados a la red en la calle Tanganillo, y en los cruces con las calles de Jorge Luis Borges y de Alejo Carpentier. En la calle Trillo se colocarán estos mismos elementos en varios de sus puntos (calle Buero Vallejo, Las Vírgenes y camino de Los Invernaderos), y se retirarán otros que bloquean en la actualidad la salida de aguas de lluvia.

También se intervendrá en la avenida de Los Geráneos, en las calles Iguazú, Tenderete, Hermanos Álvarez Quintero, Ranchos de Pascua, Saltona y Taro. En esta última se mejorará además la capacidad del paso inferior peatonal de la LZ-3. Todos los trabajos deberán estar terminados en ocho meses, desde el momento en el que se inicien las obras.

El proyecto en la cabecera del barranco del Hurón (Costa Teguise)

La segunda de las medidas que ha acordado el Gobierno de Canarias con el Cabildo Insular es la redacción de un proyecto para implantar un sistema de laminación de aguas en la cabecera del Barranco del Hurón. Este sistema aumentará la defensa frente a inundaciones de Costa Teguise, reduciendo el caudal de agua de lluvia que acaba en el barranco y generando espacios para el almacenamiento de aguas pluviales para su aprovechamiento, por ejemplo, en el riego agrícola o de jardines públicos.

Ambas zonas han sido calificadas en el vigente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Lanzarote como áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI).