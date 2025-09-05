Lanzarote abre mercado en EE.UU.: productos locales llegan a la cadena de supermercados HEB en Texas

Una delegación institucional y empresarial de Lanzarote ha dado un paso decisivo para posicionar productos gourmet de la isla en el competitivo mercado de Estados Unidos.

El Cabildo, junto a la Cámara de Comercio y entidades turísticas y culturales, ha logrado avanzar en la inclusión de varias empresas lanzaroteñas en la cadena de supermercados HEB, una de las más importantes del sur de EE.UU. y México.

Esta iniciativa busca fortalecer la presencia de Lanzarote más allá del ámbito turístico, apostando por una estrategia de internacionalización comercial basada en el valor añadido de sus productos locales.

Empresas lanzaroteñas presentan sus productos en Texas

Siete empresas de la isla participaron en esta misión comercial:

Bernardo’s Gourmet Products

Bodega El Jable de Tao

Bodega La Geria

Bodega Vega de Yuco

Quesería El Faro

Salinas de Janubio

Sweetba

Durante su estancia en San Antonio (Texas), presentaron una variada oferta de productos como vinos volcánicos, quesos artesanales, mermeladas, mojos, sales marinas, aloe vera y repostería tradicional.

El objetivo de la iniciativa es establecer acuerdos para su distribución en los establecimientos de HEB, una cadena con más de 430 tiendas en Estados Unidos y México, lo que representa una oportunidad comercial sin precedentes para estas pequeñas y medianas empresas de la isla.

Visitas institucionales y foro profesional en San Antonio

La misión incluyó una visita oficial a uno de los centros de HEB, donde se celebraron encuentros entre productores lanzaroteños e importadores estadounidenses. También se organizó el foro "Lanzarote 360º – Texas 2025", un evento profesional que sirvió como plataforma para la presentación de productos, degustaciones, catas y espacios de networking.

El foro contó con la participación de empresarios locales del sector gastronómico, distribuidores, y el chef Sergio Remolina, en colaboración con los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y SPEL-Turismo Lanzarote.

Representantes del sector de la alimentación de Lanzarote, en la reciente expedición lanzaroteña en Texas. / La Provincia

Un trabajo previo de un año

Este impulso comercial no ha sido improvisado. Durante los últimos 12 meses, el Cabildo de Lanzarote, a través de su área de Promoción Económica, ha trabajado junto con SPEL-Turismo Lanzarote, CACT, la Cámara de Comercio y la empresa pública Proexca del Gobierno de Canarias, para apoyar a los productores en todo el proceso de entrada al mercado estadounidense.

Este acompañamiento ha incluido:

Tramitación de licencias y permisos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.)

(Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) Contacto directo con importadores y distribuidores estadounidenses

estadounidenses Promoción comercial en ferias y foros gastronómicos internacionales, como Spain Fusión

Un vínculo histórico como valor añadido

Uno de los aspectos destacados por los representantes lanzaroteños ha sido el lazo histórico entre San Antonio y Lanzarote, que data del año 1731, cuando un grupo de familias canarias se estableció en la actual ciudad texana. Esta conexión cultural, aún viva, ha facilitado la recepción positiva de esta iniciativa en la región.

Según José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, "ese vínculo histórico genera confianza y abre puertas en nuestras relaciones comerciales".

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó la importancia de esta misión para el desarrollo económico de la isla: “Este paso es la oportunidad de una generación para crecer, generar empleo en nuestras familias y llevar la marca Lanzarote al mundo de la mano de nuestros mejores embajadores: los productores locales”.

Por su parte, Carlos Padrón, director de Salinas de Janubio, destacó el impacto de esta acción en empresas familiares asegurando que “para nosotros, llegar a una cadena como HEB supone asegurar el futuro de nuestros trabajadores y conservar nuestro legado”.

Marco Taborra, representante de Bernardo’s Gourmet Products, expresó su satisfacción por el logro: “Siempre soñamos con ver nuestros productos en las estanterías de EE.UU. Este posicionamiento confirma que la calidad de Lanzarote tiene un lugar en la mesa internacional”.

Una oportunidad con proyección internacional

La entrada en el mercado estadounidense supone una oportunidad estratégica para las pymes lanzaroteñas, no solo en términos económicos, sino también en la proyección internacional de la marca Lanzarote como referente de sostenibilidad, calidad y autenticidad.

El proyecto también se alinea con los objetivos de internacionalización de productos agroalimentarios promovidos por instituciones como Proexca y con la apuesta por la promoción exterior que impulsa el Gobierno de Canarias a través de su estrategia de diversificación económica.