Lanzarote abre mercado en EE.UU.: productos locales llegan a la cadena de supermercados HEB en Texas
La iniciativa busca fortalecer la presencia de Lanzarote más allá del ámbito turístico, apostando por una estrategia de internacionalización comercial basada en el valor añadido de sus productos locales
Una delegación institucional y empresarial de Lanzarote ha dado un paso decisivo para posicionar productos gourmet de la isla en el competitivo mercado de Estados Unidos.
El Cabildo, junto a la Cámara de Comercio y entidades turísticas y culturales, ha logrado avanzar en la inclusión de varias empresas lanzaroteñas en la cadena de supermercados HEB, una de las más importantes del sur de EE.UU. y México.
Esta iniciativa busca fortalecer la presencia de Lanzarote más allá del ámbito turístico, apostando por una estrategia de internacionalización comercial basada en el valor añadido de sus productos locales.
Empresas lanzaroteñas presentan sus productos en Texas
Siete empresas de la isla participaron en esta misión comercial:
- Bernardo’s Gourmet Products
- Bodega El Jable de Tao
- Bodega La Geria
- Bodega Vega de Yuco
- Quesería El Faro
- Salinas de Janubio
- Sweetba
Durante su estancia en San Antonio (Texas), presentaron una variada oferta de productos como vinos volcánicos, quesos artesanales, mermeladas, mojos, sales marinas, aloe vera y repostería tradicional.
El objetivo de la iniciativa es establecer acuerdos para su distribución en los establecimientos de HEB, una cadena con más de 430 tiendas en Estados Unidos y México, lo que representa una oportunidad comercial sin precedentes para estas pequeñas y medianas empresas de la isla.
Visitas institucionales y foro profesional en San Antonio
La misión incluyó una visita oficial a uno de los centros de HEB, donde se celebraron encuentros entre productores lanzaroteños e importadores estadounidenses. También se organizó el foro "Lanzarote 360º – Texas 2025", un evento profesional que sirvió como plataforma para la presentación de productos, degustaciones, catas y espacios de networking.
El foro contó con la participación de empresarios locales del sector gastronómico, distribuidores, y el chef Sergio Remolina, en colaboración con los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y SPEL-Turismo Lanzarote.
Un trabajo previo de un año
Este impulso comercial no ha sido improvisado. Durante los últimos 12 meses, el Cabildo de Lanzarote, a través de su área de Promoción Económica, ha trabajado junto con SPEL-Turismo Lanzarote, CACT, la Cámara de Comercio y la empresa pública Proexca del Gobierno de Canarias, para apoyar a los productores en todo el proceso de entrada al mercado estadounidense.
Este acompañamiento ha incluido:
- Tramitación de licencias y permisos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.)
- Contacto directo con importadores y distribuidores estadounidenses
- Promoción comercial en ferias y foros gastronómicos internacionales, como Spain Fusión
Un vínculo histórico como valor añadido
Uno de los aspectos destacados por los representantes lanzaroteños ha sido el lazo histórico entre San Antonio y Lanzarote, que data del año 1731, cuando un grupo de familias canarias se estableció en la actual ciudad texana. Esta conexión cultural, aún viva, ha facilitado la recepción positiva de esta iniciativa en la región.
Según José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, "ese vínculo histórico genera confianza y abre puertas en nuestras relaciones comerciales".
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó la importancia de esta misión para el desarrollo económico de la isla: “Este paso es la oportunidad de una generación para crecer, generar empleo en nuestras familias y llevar la marca Lanzarote al mundo de la mano de nuestros mejores embajadores: los productores locales”.
Por su parte, Carlos Padrón, director de Salinas de Janubio, destacó el impacto de esta acción en empresas familiares asegurando que “para nosotros, llegar a una cadena como HEB supone asegurar el futuro de nuestros trabajadores y conservar nuestro legado”.
Marco Taborra, representante de Bernardo’s Gourmet Products, expresó su satisfacción por el logro: “Siempre soñamos con ver nuestros productos en las estanterías de EE.UU. Este posicionamiento confirma que la calidad de Lanzarote tiene un lugar en la mesa internacional”.
Una oportunidad con proyección internacional
La entrada en el mercado estadounidense supone una oportunidad estratégica para las pymes lanzaroteñas, no solo en términos económicos, sino también en la proyección internacional de la marca Lanzarote como referente de sostenibilidad, calidad y autenticidad.
El proyecto también se alinea con los objetivos de internacionalización de productos agroalimentarios promovidos por instituciones como Proexca y con la apuesta por la promoción exterior que impulsa el Gobierno de Canarias a través de su estrategia de diversificación económica.
- Hazte Oír 'planta' las sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo tras la protesta cerca de La Mareta
- Una canaria se embarca para llevar ayuda a Gaza: misión internacional para dar agua, comida y medicinas a Palestina
- La aparición de cuatro cuervos canarios envenenados obliga a otra prórroga del cierre de la caza en Haría
- El alcalde de Tinajo pide disculpas y niega haber alojado a agresores de violencia de género
- Oportunidad en Haría: casa independiente reformada con vistas a la montaña por 285.000 euros
- El PSOE exige acciones urgentes para garantizar la seguridad del hotel 'esqueleto' en la parcela 216 de Costa Teguise
- Yaiza revive su historia con el pregón de la familia de Correos
- El Gobierno canario reprende al alcalde de Tinajo sobre sus declaraciones ante la violencia machista: 'Cada palabra cuenta, no cabe ambigüedad