Militares del Batallón de Zapadores XVI refuerzan la seguridad en Lanzarote con patrullas terrestres

El Batallón de Zapadores XVI, perteneciente a la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI), se desplegará en Lanzarote como parte de las operaciones planificadas por el Mando Operativo Terrestre del Ejército de Tierra. Este despliegue, desde el lunes 8 de septiembre, responde a la estrategia nacional de reforzar la presencia y vigilancia en puntos clave del archipiélago.

Durante su estancia, el personal de la BRICAN XVI llevará a cabo patrullas terrestres en diferentes puntos estratégicos de la isla. El objetivo prioritario es fortalecer la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional, prevenir posibles amenazas y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la estabilidad.

Además de las labores de vigilancia, el programa incluye la celebración de un acto oficial de Izado de Bandera, uno de los símbolos de presencia institucional del Ejército de Tierra en la isla. Estas actividades se desarrollan dentro del marco de las Operaciones Permanentes, una de las principales funciones de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

Compromiso militar con la seguridad y la integración social

Estas misiones no solo refuerzan la vigilancia del territorio, sino que también permiten a los militares del Batallón de Zapadores XVI adquirir un conocimiento más profundo del terreno y la realidad social de Lanzarote.

Este acercamiento favorece la integración de los efectivos en la comunidad local, promoviendo la colaboración y el entendimiento mutuo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía insular.

Coordinación bajo el liderazgo del Mando de Canarias

El operativo está coordinado por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del Mando Operativo Terrestre. Su responsabilidad alcanza tanto las operaciones en las Islas Canarias, como en Ceuta, Melilla y Baleares, manteniendo siempre una coordinación estrecha con las autoridades civiles y militares de cada región para garantizar la eficacia y legalidad de las intervenciones.