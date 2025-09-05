El PSOE critica el elevado gasto de Oswaldo Betancort en un viaje a Texas con el Cabildo de Lanzarote en "quiebra técnica"

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha puesto en el punto de mira el futuro viaje del presidente insular, Oswaldo Betancort, a Texas. Según el PSOE, este desplazamiento supondrá para las arcas públicas un desembolso superior a los 250.000 euros, en un momento en el que el propio Cabildo ha reconocido su situación de "quiebra técnica".

La formación socialista denuncia que la gestión de los fondos para este viaje se realizó mediante la contratación directa de una empresa privada, lo que califican como una estrategia que dificulta la transparencia. Desde el PSOE explican que este modelo de adjudicación “a dedo” impide al público acceder al desglose detallado de los gastos asociados al viaje, como facturas, dietas, traslados, logística o servicios de producción.

Este tipo de externalización, según la portavoz socialista en el Cabildo, Ariagona González, limita la fiscalización y el acceso a información clave por parte de la ciudadanía y organismos de control.

Oswaldo Betancort García, presidente del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Recortes en servicios

La denuncia llega en un clima de restricciones presupuestarias en la isla. El Cabildo, critica el PSOE, ha tenido que suspender proyectos y compromisos debido a la falta de recursos. "La isla vive una crisis de agua, una emergencia habitacional y recortes en servicios básicos, y, sin embargo, el presidente insular prefiere destinar el dinero al marketing político”, subraya González.

Demanda de mayor fiscalización y transparencia

Desde el Grupo Socialista se cuestiona la falta de retorno comprobable de estas acciones para Lanzarote, ya que no existen informes económicos detallados ni objetivos concretos evaluables ligados al viaje.

La representante socialista concluye que este tipo de prácticas, más allá de ser un incidente aislado, constituyen, en su opinión, un “patrón de opacidad” que no responde a las necesidades reales de la isla y obstaculiza la correcta supervisión del gasto público.