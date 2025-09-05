Tías y Haría buscan nuevos jueces de paz: estos son los requisitos

La plaza de juez de paz ha quedado vacante en los Ayuntamientos de Tías y Haría y se buscan aspirantes para cubrir ese puesto.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este viernes, 5 de septiembre, el anuncio de convocatoria para la selección de juez de paz titular del Ayuntamiento de Tías.

Se establece un plazo de 15 días hábiles para que las personas interesadas presenten su solicitud en el registro general del consistorio o en el registro electrónico.

Desde el Ayuntamiento de Tías se invita a todas las personas interesadas y que reúnan los requisitos establecidos a presentar su candidatura, recordando que este procedimiento busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en un nombramiento de especial relevancia para la comunidad.

Requisitos para los aspirantes a juez de paz

La solicitud tendrá que ir acompañada de una fotocopia del DNI compulsada, un certificado de antecedentes penales, un certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el ejercicio de cargo de Juez de Paz, la actividad, empleo o función que desempeña, una declaración jurada de no estar incursa/o en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establecen los artículos 303 y 389 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El puesto no exige ser licenciado o graduado en Derecho, sino capacidad de mediación y disposición de servicio público

En caso de no existir solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia.

El cargo de juez de paz no exige ser licenciado en Derecho, aunque sí se requiere que la persona designada posea reconocida honorabilidad, capacidad de mediación y disposición de servicio público. Se trata de una figura clave en la resolución de conflictos de menor entidad y en la administración de justicia en el ámbito local, actuando como nexo entre la ciudadanía y el Poder Judicial.

Juez de paz de Haría

El Ayuntamiento de Haría publicó el miércoles 27 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) la convocatoria para la elección del juez de paz titular del municipio, cargo que tendrá una duración de cuatro años.

La selección se realizará por votación en el pleno municipal, siguiendo el procedimiento legal establecido.

Fachada del Ayuntamiento de Haría. / La Provincia

Podrán presentar su candidatura los ciudadanos españoles mayores de edad que no se encuentren inhabilitados ni tengan causas de incompatibilidad. Las solicitudes se pueden entregar en la secretaría del Ayuntamiento durante un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el BOP.

Para más información sobre condiciones y documentación, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría del Consistorio.