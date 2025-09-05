Cómo vestirse "con fundamento" para ir a la Romería de Los Dolores en Lanzarote: un video en clave de humor revela los detalles

El Cabildo de Lanzarote, en su compromiso por preservar y difundir las tradiciones insulares, ha lanzado un vídeo promocional con motivo de la próxima Romería de Dolores, en Mancha Blanca (Tinajo), que se celebrará el próximo 13 de septiembre. Esta pieza audiovisual, impulsada desde las áreas de Cultura y Artesanía de la institución, combina el humor característico de los humoristas canarios Darío López y Nacho Peña con un homenaje a la identidad y el legado de la isla. El mensaje, claro y directo, busca invitar a la ciudadanía a participar de la romería “con fundamento”, es decir, respetando las costumbres y la esencia de la ofrenda a la patrona de Lanzarote.

El vídeo, que puede visualizarse a través de los canales oficiales del Cabildo y redes sociales, introduce el simpático concepto de la Inspección Técnica Romera (ITR). De manera lúdica, se “certifica” a quienes cumplen con los requisitos imprescindibles: lucir el traje típico canario, acudir acompañados de los emblemáticos carros conejeros decorados artesanalmente, compartir la música tradicional de las parrandas, y disfrutar de la gastronomía local en un ambiente de convivencia.

El humor sirve en esta ocasión como herramienta educativa. Bajo el lema “Pa’ Dolores con fundamento”, el vídeo recuerda que la Romería de Dolores es mucho más que una fiesta: supone una ofrenda y un acto de respeto a la historia e identidad canaria. Tal como se enuncia en la campaña, “no se camina, se acompaña”, estableciendo así la importancia de participar de manera activa y consciente y de cuidar hasta el último detalle, desde la vestimenta hasta el propio comportamiento durante el recorrido.

Revalorización de la artesanía y los oficios tradicionales

Un aspecto destacado en la pieza es la mención a las soletas, un tipo de calzado tradicional de fabricación artesanal que este año se convierte en protagonista de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote. El vídeo concluye colocando el sello de “Pa’ Dolores con fundamento 2025” sobre uno de los carros típicos, simbolizando la “aprobación” de la ITR y el respeto por las raíces insulares.

La consejera de Artesanía, Aroa Revelo, explicó que esta campaña “conecta de una forma creativa y cercana con la población, demostrando que la romería es tradición viva y que cada complemento, como las soletas, forman parte de nuestra identidad colectiva”.

El Cabildo de Lanzarote explica con humor cómo vestirse en la romería "Pa' Dolores con fundamento" / C. L.

Compromiso con la transmisión del patrimonio cultural

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha destacado durante la presentación del vídeo que la Romería de Dolores es “un momento de unidad, respeto y orgullo por nuestras tradiciones. Con este trabajo queremos recordar que acudir a la romería es honrar a nuestra patrona y a nuestra identidad insular”.

El también consejero de Cultura, Jesús Machín, subrayó la importancia de los gestos cotidianos, “en cómo nos vestimos, en la música que acompaña el camino y en los carros decorados, que enseñan a las nuevas generaciones a valorar y preservar el legado de Lanzarote”.

Ermita de Los Dolores, en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo / La Provincia

El Cabildo aprovecha para agradecer la colaboración de la Agrupación Timbayba, la Quesería Filo El Cuchillo, el Ayuntamiento de Tinajo, la familia Cabrera y todas las entidades implicadas en la grabación y desarrollo de la campaña.

A través de esta iniciativa, la institución insular invita tanto a residentes como a visitantes a participar en la Romería de Dolores y a disfrutar de la 36ª Feria de Artesanía, resaltando el valor de compartir y vivir la cultura local.