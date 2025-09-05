Yaiza licita la renovación de 1,6 km de la Avenida Papagayo en Playa Blanca con una inversión de 3,2 millones
Las obras se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre la iglesia del pueblo y la rotonda de Ciudad Jardín, tras salir por segunda vez a concurso y corregir aspectos técnicos del proyecto inicial
El Ayuntamiento de Yaiza ha vuelto a sacar a licitación el proyecto de rehabilitación urbana de un tramo clave de la Avenida Papagayo, en Playa Blanca, tras corregir aspectos técnicos del proyecto inicial.
La actuación afecta a 1,6 kilómetros de vía, desde la iglesia del pueblo hasta la rotonda de Ciudad Jardín, y cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros procedentes de fondos municipales.
Las empresas interesadas en ejecutar las obras tienen hasta el jueves 2 de octubre para presentar sus ofertas. El proyecto está disponible en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Yaiza y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Mejoras previstas en el entorno urbano
El plan contempla una rehabilitación integral del pavimento y aceras, con el objetivo de mejorar la circulación y la imagen del entorno. Además, se eliminarán barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad de todas las personas, siguiendo las recomendaciones de accesibilidad universal recogidas por el Real Patronato sobre Discapacidad.
Otro de los ejes del proyecto es la instalación de luminarias de bajo consumo, una medida que busca aumentar la eficiencia energética y reforzar la seguridad vial y peatonal. Este tipo de tecnología ya se está aplicando en muchos municipios como parte de los compromisos con la Agenda 2030 y el desarrollo urbano sostenible impulsado por entidades como la FEMP.
Más plazas de aparcamiento y zonas verdes
Se prevé la creación de dos nuevas áreas de aparcamiento en superficie, una de las principales demandas vecinales en la zona. También se incorporará nueva señalización vertical y horizontal, mobiliario urbano moderno y mejoras en las zonas ajardinadas, con el objetivo de hacer más habitable y funcional esta arteria central de Playa Blanca.
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha explicado que el deterioro del firme debido al tráfico diario hace imprescindible esta intervención, que forma parte de un plan más amplio de mejora del espacio público. Por su parte, el concejal de Obras, Ángel Lago, ha subrayado que la obra apuesta por una ciudad más accesible, segura y eficiente.
