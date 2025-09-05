Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yaiza licita la renovación de 1,6 km de la Avenida Papagayo en Playa Blanca con una inversión de 3,2 millones

Las obras se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre la iglesia del pueblo y la rotonda de Ciudad Jardín, tras salir por segunda vez a concurso y corregir aspectos técnicos del proyecto inicial

Avenida de Papagayo, en el pueblo de Playa Blanca

Avenida de Papagayo, en el pueblo de Playa Blanca / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Ayuntamiento de Yaiza ha vuelto a sacar a licitación el proyecto de rehabilitación urbana de un tramo clave de la Avenida Papagayo, en Playa Blanca, tras corregir aspectos técnicos del proyecto inicial.

La actuación afecta a 1,6 kilómetros de vía, desde la iglesia del pueblo hasta la rotonda de Ciudad Jardín, y cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros procedentes de fondos municipales.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras tienen hasta el jueves 2 de octubre para presentar sus ofertas. El proyecto está disponible en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Yaiza y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Imagen de la Avenida de Papagayo, en el pueblo de Playa Blanca

Imagen de la Avenida de Papagayo, en el pueblo de Playa Blanca / La Provincia

Mejoras previstas en el entorno urbano

El plan contempla una rehabilitación integral del pavimento y aceras, con el objetivo de mejorar la circulación y la imagen del entorno. Además, se eliminarán barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad de todas las personas, siguiendo las recomendaciones de accesibilidad universal recogidas por el Real Patronato sobre Discapacidad.

Otro de los ejes del proyecto es la instalación de luminarias de bajo consumo, una medida que busca aumentar la eficiencia energética y reforzar la seguridad vial y peatonal. Este tipo de tecnología ya se está aplicando en muchos municipios como parte de los compromisos con la Agenda 2030 y el desarrollo urbano sostenible impulsado por entidades como la FEMP.

Más plazas de aparcamiento y zonas verdes

Se prevé la creación de dos nuevas áreas de aparcamiento en superficie, una de las principales demandas vecinales en la zona. También se incorporará nueva señalización vertical y horizontal, mobiliario urbano moderno y mejoras en las zonas ajardinadas, con el objetivo de hacer más habitable y funcional esta arteria central de Playa Blanca.

Noticias relacionadas y más

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha explicado que el deterioro del firme debido al tráfico diario hace imprescindible esta intervención, que forma parte de un plan más amplio de mejora del espacio público. Por su parte, el concejal de Obras, Ángel Lago, ha subrayado que la obra apuesta por una ciudad más accesible, segura y eficiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hazte Oír 'planta' las sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo tras la protesta cerca de La Mareta
  2. Una canaria se embarca para llevar ayuda a Gaza: misión internacional para dar agua, comida y medicinas a Palestina
  3. La aparición de cuatro cuervos canarios envenenados obliga a otra prórroga del cierre de la caza en Haría
  4. El alcalde de Tinajo pide disculpas y niega haber alojado a agresores de violencia de género
  5. Oportunidad en Haría: casa independiente reformada con vistas a la montaña por 285.000 euros
  6. El PSOE exige acciones urgentes para garantizar la seguridad del hotel 'esqueleto' en la parcela 216 de Costa Teguise
  7. Yaiza revive su historia con el pregón de la familia de Correos
  8. El Gobierno canario reprende al alcalde de Tinajo sobre sus declaraciones ante la violencia machista: 'Cada palabra cuenta, no cabe ambigüedad

Duelo poético en Yaiza: el verso se impone entre ironía, sátira y tradición

Duelo poético en Yaiza: el verso se impone entre ironía, sátira y tradición

Lanzarote abre mercado en EE.UU.: productos gourmet locales llegan a la cadena de supermercados HEB en Texas

Lanzarote abre mercado en EE.UU.: productos gourmet locales llegan a la cadena de supermercados HEB en Texas

Rosana, Los Sabandeños y Olga Cerpa se suman a los conciertos en las Fiestas de Los Dolores en Lanzarote

Rosana, Los Sabandeños y Olga Cerpa se suman a los conciertos en las Fiestas de Los Dolores en Lanzarote

Yaiza licita la renovación de 1,6 km de la Avenida Papagayo en Playa Blanca con una inversión de 3,2 millones

Yaiza licita la renovación de 1,6 km de la Avenida Papagayo en Playa Blanca con una inversión de 3,2 millones

Cómo vestirse "con fundamento" para ir a la Romería de Los Dolores en Lanzarote: los humoristas Darío López y Nacho Peña revelan los detalles

Cómo vestirse "con fundamento" para ir a la Romería de Los Dolores en Lanzarote: los humoristas Darío López y Nacho Peña revelan los detalles

Vanesa Martín actuará en Mancha Blanca el 14 de septiembre en las fiestas de Los Dolores, patrona de Lanzarote

Vanesa Martín actuará en Mancha Blanca el 14 de septiembre en las fiestas de Los Dolores, patrona de Lanzarote

El PSOE critica el elevado gasto de Oswaldo Betancort en un viaje a Texas con el Cabildo de Lanzarote en "quiebra técnica"

El PSOE critica el elevado gasto de Oswaldo Betancort en un viaje a Texas con el Cabildo de Lanzarote en "quiebra técnica"

El Gobierno de Canarias destina un millón de euros para mitigar inundaciones por lluvias en Arrecife y Costa Teguise

El Gobierno de Canarias destina un millón de euros para mitigar inundaciones por lluvias en Arrecife y Costa Teguise
Tracking Pixel Contents