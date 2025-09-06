Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Karcocha llena de vida Arrecife con su espectáculo en el Puente de las Bolas y la Calle Real

El arlequín más viral del mundo atrajo a familias y vecinos en una jornada de dinamización en el corazón de la capital

Karcocha llena de vida Arrecife con su espectáculo en el Puente de las Bolas y la Calle Real

Karcocha llena de vida Arrecife con su espectáculo en el Puente de las Bolas y la Calle Real

La magia y el humor de Karcocha Street Art desbordaron esta mañana el histórico Puente de las Bolas, donde el artista internacional ofreció un espectáculo cercano que reunió a residentes y visitantes en un ambiente de emoción y risas compartidas.

Tras su actuación, la energía se trasladó a la Calle Real, que se convirtió en un espacio vivo y dinámico gracias a la afluencia de público que siguió disfrutando del arte, la música y el ambiente festivo generado alrededor de la programación de La Fabulosa Feria de Billy Capers. Comercios y terrazas de la zona se vieron beneficiados por este flujo de visitantes, reforzando el papel del evento como motor de dinamización del centro de Arrecife.

La feria, gratuita y dirigida a todas las edades, continúa este fin de semana en el entorno del Charco de San Ginés – Solar de Ginory, con propuestas que incluyen circo, magia, talleres creativos, pasacalles y espectáculos para toda la familia.

La iniciativa está organizada por Zukoabega Producciones, en colaboración con las concejalías de Turismo y de Actos y Eventos del Ayuntamiento de Arrecife, con el patrocinio del propio consistorio y la colaboración de Promotur Turismo de Islas Canarias.

