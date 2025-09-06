Karcocha llena de vida Arrecife con su espectáculo en el Puente de las Bolas y la Calle Real
El arlequín más viral del mundo atrajo a familias y vecinos en una jornada de dinamización en el corazón de la capital
La magia y el humor de Karcocha Street Art desbordaron esta mañana el histórico Puente de las Bolas, donde el artista internacional ofreció un espectáculo cercano que reunió a residentes y visitantes en un ambiente de emoción y risas compartidas.
Tras su actuación, la energía se trasladó a la Calle Real, que se convirtió en un espacio vivo y dinámico gracias a la afluencia de público que siguió disfrutando del arte, la música y el ambiente festivo generado alrededor de la programación de La Fabulosa Feria de Billy Capers. Comercios y terrazas de la zona se vieron beneficiados por este flujo de visitantes, reforzando el papel del evento como motor de dinamización del centro de Arrecife.
La feria, gratuita y dirigida a todas las edades, continúa este fin de semana en el entorno del Charco de San Ginés – Solar de Ginory, con propuestas que incluyen circo, magia, talleres creativos, pasacalles y espectáculos para toda la familia.
La iniciativa está organizada por Zukoabega Producciones, en colaboración con las concejalías de Turismo y de Actos y Eventos del Ayuntamiento de Arrecife, con el patrocinio del propio consistorio y la colaboración de Promotur Turismo de Islas Canarias.
- Hazte Oír 'planta' las sombrillas contra Pedro Sánchez en la playa de Papagayo tras la protesta cerca de La Mareta
- Una canaria se embarca para llevar ayuda a Gaza: misión internacional para dar agua, comida y medicinas a Palestina
- La aparición de cuatro cuervos canarios envenenados obliga a otra prórroga del cierre de la caza en Haría
- El alcalde de Tinajo pide disculpas y niega haber alojado a agresores de violencia de género
- Oportunidad en Haría: casa independiente reformada con vistas a la montaña por 285.000 euros
- El PSOE exige acciones urgentes para garantizar la seguridad del hotel 'esqueleto' en la parcela 216 de Costa Teguise
- Yaiza revive su historia con el pregón de la familia de Correos
- Rosana, Los Sabandeños y Olga Cerpa se suman a los conciertos en las Fiestas de Los Dolores en Lanzarote