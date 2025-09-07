Exitosa novena edición de la Tinajo Youtrail

La novena edición de la Tinajo Youtrail ha sido todo un éxito. Deportistas locales e internacionales se han volcado con una prueba que crece, año tras año, y que fusiona a la perfección deporte y naturaleza.

La Plaza de Los Dolores se ha convertido durante el fin de semana en el epicentro del trail de Canarias con 650 corredores de nueve países y hasta veinte provincias.

Octavio De León (Carphial Teror Trail) se proclamaba vencedor de la modalidad reina de 33 km. con un tiempo de 2:56:07, seguido de Rubén Rodríguez (CM El Jable) llegando a la meta tras 3:00:22, ocupando el tercer cajón del podio Alejandro Martín (Triyaiza), parando el crono en 3:08:08. En la categoría femenina conseguía la victoria Beatriz Barroso de Tribu Trail parando el crono en 3:42:01, con Teresa Menzel de Todo por un sueño en segunda posición (4:03:39) y Marta Bazán de Latitud 29 en tercera plaza (4:08:18).

En la modalidad de 14 km. era Rayco Hernández (Latitud 29) el ganador (55:59), seguido de David Reco del CD Hilera (57:50) y Tanausú Cabrera del CM El Jable en tercera posición (59:19). En la categoría femenina se proclamaba vencedora Anya Lamprecht de Latitud con un tiempo de 1:08:39, con Olga Martynenkova de Trisurest en segunda posición (1:09:17) y Laura Mulcahy de JHC en tercera plaza (1:11:46).

En la distancia de 8 km. conseguía la victoria Akorán Rodríguez de EAMJ Playas de Jandía (33:47), seguido de Arnaud Binst (34:34) y Seydou Diao de CA Brisas de El Paso en el tercer cajón del podio (35:30). En categoría femenina ganaba la gala Clemence Baritou con un tiempo de 42:02, en segunda posición Margarita Flores (46:50), cerrando el podio Marika Medaglini (47:24).

En la jornada del viernes disfrutaban de la Tinajo Youtrail los senderistas y los chinijos. Los apasionados del senderismo disfrutaron nuevamente de los espectaculares paisajes de Tinajo. Los más pequeños tuvieron su momento de protagonismo llenando de sonrisas y colorido el inicio del evento.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quiere felicitar “un año más al concejal de Deportes, Vianney Rodríguez, por el éxito de la Tinajo Youtrail. Mancha Blanca reunía este sábado uno de los mejores ambientes de trail de toda Canarias. Quiero agradecer también a todos los técnicos del ayuntamiento, voluntariado, fuerzas de seguridad y emergencias, así como a todas las personas que han formado parte de un fin de semana maravilloso repleto de deporte y buen ambiente. Se ha vuelto a llenar la Plaza de Los Dolores de color y alegría, como anticipo a una semana espectacular en la que vamos a disfrutar de unas grandísimas Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores”, concluye el alcalde.