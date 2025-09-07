El Lanzarote Puerto del Carmen consigue vencer en casa del Rocasa

El equipo de División de Honor Oro femenina del Lanzarote Puerto del Carmen conseguía una nueva victoria este sábado en el Pabellón Insular Antonio Moreno ante el Rocasa Gran Canaria (24-25) en partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa Gobierno de Canarias.

El partido empezaba favorable a las locales que, conforme pasaban los minutos de la primera mitad, conseguían una pequeña ventaja de cara al periodo final (15-13).

Las tiñoseras mejoraban en la reanudación y, paulatinamente, recortaban las distancias en el marcador del Antonio Moreno, pero las locales reaccionaban con acierto para volver a los tres goles de ventaja en el luminoso. En los últimos diez minutos solo hubo un equipo sobre la cancha, el Puerto del Carmen. Minutos suficientes no solo para recortar la diferencia en el marcador, sino para, habilidosamente, ponerse por delante cuando el partido fenecía.

La escuadra de Ricardo Aguilera se quedaba sin poder saborear la victoria tras haber estado por delante en el marcador más de cincuenta minutos de partido.

Para el entrenador aurinegro, Jesús Casanova, ha sido “otro partido típico de pretemporada, con un poquito más de ritmo que el partido anterior. También jugamos ante un rival más potente que el Romade con el que jugamos el sábado pasado. Ya se empiezan a ver algunas cositas, pero todavía necesitamos seguir trabajando algunos conceptos, sobre todo lo que es la dureza en defensa y tenemos que incrementar mucho la intensidad porque se nos van muchos partidos por ahí. En cuanto al partido, Rocasa se adelantó desde el primer minuto y siempre fue por delante en el marcador, con contraataques y penetraciones por el centro de nuestra defensa. Afortunadamente, a falta de 10 o 15 minutos subimos la intensidad defensiva y conseguimos robar algunos balones y, en los últimos dos minutos, atacando con superioridad numérica, por una exclusión del Rocasa, pudimos conseguir el empate y al final, a falta de pocos segundos, la victoria. Ahora toca seguir trabajando, trabajando duro, estamos en buena línea de trabajo. Tenemos algunas deficiencias que tenemos que ir superando poco a poco. Ahora nos viene el miércoles partido contra el Morro y el sábado otra vez en Tenerife y a ver si, tras estos partidos, el equipo va cogiendo una dinámica más positiva de la que estamos mostrando ahora mismo que, por otro lado, también entiendo que es lo normal en pretemporada, con muchas jugadoras nuevas, muchos conceptos nuevos, es un proceso y lleva un tiempo poder absorber todo esto”, concluye el entrenador tiñosero.