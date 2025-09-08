De Canarias a México: un paraíso azteca de manantiales llamado Lanzarote

Si te hablan de Lanzarote, lo normal es pensar en volcanes y alisios. Pero a menos de una hora al noroeste de Ciudad de México, en el municipio de Tepotzotlán, existe otra Lanzarote muy distinta: un remanso de agua dulce con albercas alimentadas por manantiales que brotan al pie de ahuehuetes monumentales.

Es un lugar sencillo, de ambiente familiar, ideal para pasar el día entre chapuzones, asadores y atardeceres campesinos.

Este paraje se ubica en Cañada de Cisneros y se conoce como Balneario Natural Lanzarote o Parque Recreativo El Ahuehuete. Lo singular aquí no son toboganes ni estructuras artificiales, sino el agua de manantial, fría y transparente, que alimenta las albercas, junto a ahuehuetes centenarios. Es un sitio rústico, perfecto para llevar sombrero, hielera y ganas de desconexión.

Balneario Natural Lanzarote en México / Secretaria de Cultura y Turismo de México

Tierra histórica

Tepotzotlán presume joyas virreinales como el Museo Nacional del Virreinato y los Arcos del Sitio.

Su entorno conserva una auténtica “zona de manantiales”, y la Lanzarote mexicana encaja en ese paisaje hídrico que, desde hace siglos, sostiene ranchos, haciendas y comunidades.

Piensa en un balneario comunitario: albercas de agua de manantial, palapas, asadores, juegos infantiles, área de camping e incluso temazcal algunos fines de semana. No esperes un resort, aquí mandan el canto de las aves, el olor a leña y el rumor del agua fría.

Hacienda Lanzarote en Tepotzotlán / haciendalanzarote.blogspot.com

¿Por qué se llama Lanzarote?

Cuando uno pregunta por qué este rincón de Tepotzotlán se llama Lanzarote, no aparece ningún papel que lo aclare. No existe una etimología oficial: solo dos caminos verosímiles.

El primero habla de un homenaje traído desde España, de aquellos propietarios que solían bautizar haciendas y parajes con nombres europeos y, quizá, pensaron en la isla canaria.

El segundo apunta a la gente del lugar: que el topónimo naciera del apellido Lanzarote de algún dueño o colindante que dejó huella en el valle. A día de hoy, las fuentes consultadas no permiten inclinar la balanza. El nombre sigue en pie, pero su origen permanece en incógnita.

Consejos prácticos para la visita

Llegada : dirígete a Cañada de Cisneros, en Tepotzotlán. Conviene confirmar el horario y los servicios el mismo día.

: dirígete a Cañada de Cisneros, en Tepotzotlán. Conviene confirmar el horario y los servicios el mismo día. Clima y equipo : el agua de manantial es refrescante todo el año. Lleva toalla, protección solar y calzado cómodo.

: el agua de manantial es refrescante todo el año. Lleva toalla, protección solar y calzado cómodo. Respeto al entorno: es un espacio ejidal. Apoya comprando en la tienda comunitaria, usa los contenedores y evita música a volumen alto.

Combina tu día de agua con un paseo por el Museo Nacional del Virreinato y una escapada a los Arcos del Sitio. La mezcla de barroco novohispano y paisaje de manantiales es lo que hace único a este rincón llamado Lanzarote: tan distinto al atlántico y, sin embargo, igual de memorable.