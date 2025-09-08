Jugar en la calle libres y sin miedo

El innovador proyecto, que promueve la concejalía de Cultura, se dirige a menores con edades entre los dos y los ocho años, que nace con el objetivo de devolver a la infancia el derecho a jugar libremente al aire libre, a explorar sin miedo al error, a crear sin expectativas y a ser sin condiciones; valores fundamentales que muchas veces quedan relegados en las actividades tradicionales.

«Queremos ofrecer a los chinijos y chinijas de Arrecife un espacio auténtico donde puedan conectar consigo mismos, con los demás y con su entorno a través de la curiosidad, la alegría y la imaginación. El juego libre, por sí solo, ya es valioso, poderoso y transformador», destaca la concejala de Cultura, Abigail González.

Esta iniciativa se desarrollará en un entorno cuidadosamente preparado, donde abundarán la seguridad y los estímulos para invitar a la participación activa de cada niño y niña. La filosofía del proyecto rompe con la estructura tradicional de actividades infantiles, alejándose de instrucciones rígidas, productos finales esperados y una supervisión directiva. Aquí, el juego libre pone al menor en el centro de su propio proceso, permitiéndole tomar decisiones, descubrir sus intereses y expresarse sin juicios ni expectativas externas.

Los encuentros se organizan como estaciones abiertas que abarcan múltiples áreas de juego y experimentación: desde las propuestas artísticas, que exploran el color y las formas sin buscar un «resultado bonito», hasta experiencias sensoriales que propician la conexión cuerpo-mente con materiales como arroz de colores, espumas y masas. También se promueve la creatividad y la empatía mediante el juego simbólico en escenarios narrativos, y se fomenta el pensamiento lógico y motriz a través de construcciones libres con materiales reciclados.

En este contexto, toda vivencia se respeta y acompaña, sin dirigir, confiando en las capacidades de la infancia y privilegiando el disfrute espontáneo: porque en el juego libre, todo es posible.

Para la concejala de Cultura, Abigail González, «en un mundo que exige resultados y rendimiento, el proyecto ofrece una pausa necesaria, un espacio donde lo importante no es el producto final, sino el propio proceso de descubrimiento. Apostamos por el juego libre como herramienta de desarrollo y bienestar para nuestra infancia. Invitamos a todas las familias de Arrecife a sumarse y a disfrutar juntos de esta experiencia que pone a los niños en el centro de su propio crecimiento».