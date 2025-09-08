Sociedad
Jugar en la calle libres y sin miedo
El Ayuntamiento de Arrecife inicia el proyecto ‘Crecer jugando en mi barrio’, que comenzará mañana la primera de sus seis sesiones en la plaza de Valterra. Las siguientes citas son los días 11, en Titerroy; 16, en Argana Alta; 18, en el parque e Las Salinas; 23, en Maneje y el día 25, en el parque de Tinasoria.
P. L. D.
El innovador proyecto, que promueve la concejalía de Cultura, se dirige a menores con edades entre los dos y los ocho años, que nace con el objetivo de devolver a la infancia el derecho a jugar libremente al aire libre, a explorar sin miedo al error, a crear sin expectativas y a ser sin condiciones; valores fundamentales que muchas veces quedan relegados en las actividades tradicionales.
«Queremos ofrecer a los chinijos y chinijas de Arrecife un espacio auténtico donde puedan conectar consigo mismos, con los demás y con su entorno a través de la curiosidad, la alegría y la imaginación. El juego libre, por sí solo, ya es valioso, poderoso y transformador», destaca la concejala de Cultura, Abigail González.
Esta iniciativa se desarrollará en un entorno cuidadosamente preparado, donde abundarán la seguridad y los estímulos para invitar a la participación activa de cada niño y niña. La filosofía del proyecto rompe con la estructura tradicional de actividades infantiles, alejándose de instrucciones rígidas, productos finales esperados y una supervisión directiva. Aquí, el juego libre pone al menor en el centro de su propio proceso, permitiéndole tomar decisiones, descubrir sus intereses y expresarse sin juicios ni expectativas externas.
Los encuentros se organizan como estaciones abiertas que abarcan múltiples áreas de juego y experimentación: desde las propuestas artísticas, que exploran el color y las formas sin buscar un «resultado bonito», hasta experiencias sensoriales que propician la conexión cuerpo-mente con materiales como arroz de colores, espumas y masas. También se promueve la creatividad y la empatía mediante el juego simbólico en escenarios narrativos, y se fomenta el pensamiento lógico y motriz a través de construcciones libres con materiales reciclados.
En este contexto, toda vivencia se respeta y acompaña, sin dirigir, confiando en las capacidades de la infancia y privilegiando el disfrute espontáneo: porque en el juego libre, todo es posible.
Para la concejala de Cultura, Abigail González, «en un mundo que exige resultados y rendimiento, el proyecto ofrece una pausa necesaria, un espacio donde lo importante no es el producto final, sino el propio proceso de descubrimiento. Apostamos por el juego libre como herramienta de desarrollo y bienestar para nuestra infancia. Invitamos a todas las familias de Arrecife a sumarse y a disfrutar juntos de esta experiencia que pone a los niños en el centro de su propio crecimiento».
