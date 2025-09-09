Arrecife construirá una nueva red de riego y hará más zonas verdes

El Ayuntamiento de Arrecife licita la nueva red de riego para zonas verdes, que dará servicio a los actuales parques y zonas arboladas y permitirá regar los nuevos parques y áreas que el gobierno municipal tiene en planificación. El presupuesto base de licitación asciende a 836.570,05 euros y el plazo de ejecución de las obras es de seis meses desde que comiencen.

La actual red de regadío no es operativa, presenta muchas carencias, y no cubre las necesidades actuales ni futuras para mantener las áreas verdes en la capital de Lanzarote de forma periódica. El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, detalló que con esta licitación el Ayuntamiento planifica triplicar los árboles actuales y nuevas zonas verdes en los barrios de la ciudad. Con el nuevo Plan Supletorio de Arrecife, aprobado ya de forma inicial, la ciudad aumentará las áreas verdes con 280.000 metros cuadrados para nuevos parques en la capital de Lanzarote.

Yonathan de León ha avanzado que desde el Ayuntamiento ya se tiene planificada la transformación integran de cinco arterias donde se crearán cinco eco bulevares con largos paseos verdes. Uno de ellos, con la primera fase, ya se ha materializado el pasado año con la remodelación de un tramo de la Calle Manolo Millares, que será ampliado en una segunda fase cuyo proyecto técnico está en su fase final de redacción. De forma planificada, el área de Parques y Jardines desea contar con una nueva red, que cubra las actuales necesidades y futuras, para ir transformando la imagen verde de Arrecife hacia una ciudad con más sombra y más sostenible.

El Ayuntamiento de Arrecife ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector la licitación oficial de la «Obra de mejora de la red de agua regenerada para riego del municipio de Arrecife», destinando una inversión, desde Parques y Jardines, superior a los 800.000 euros. Las empresas interesadas disponen hasta el 29 de septiembre para presentar sus propuestas económicas y técnicas para esta nueva obra, con presupuesto base de licitación de 836.570,05 euros.

Según el proyecto técnico, elaborado por un ingeniero técnico agrícola, el eje central de esta nueva red de riego arrancará en la antigua EDAR de Arrecife, situada en la carretera de San Bartolomé, junto a la circunvalación, en las proximidades del Hospital General de Lanzarote, y desde la que se cubrirá las zonas más pobladas de Arrecife, residentes en los barrios de Argana Alta y Argana Baja. En esa zona de la antigua Edar partirá una red principal, las arquetas de distribución en red principal con secundaria, y el acondicionamiento del cuarto de fertiirrigación y quimigación.

En la memoria técnica se especifica que «la ciudad de Arrecife carece de Red de riego que satisfaga las necesidades de las zonas verdes de la ciudad. Con el presente proyecto se pretende suministrar agua regenerada de calidad a la gran mayoría de parques, jardines y otras zonas verdes de la ciudad, donde actualmente no llega la red, no hay caudal o no hay presión». La nueva red discurrirá por el perímetro desde la Circunvalación de Arrecife, desde donde se distribuirá todas las ramificaciones de riego a los jardines y parques actuales, más las nuevas zonas proyectadas.

El concejal de Parques y Jardines, Roberto Herbón, enfatizó que con la construcción de esta nueva red de riego, cuyo plazo de ejecución se estima en seis meses, se pueden aumentar la plantación de árboles y áreas verdes y dar un buen cambio a la imagen urbana de Arrecife.