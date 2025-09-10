Activan planes de emergencia por vertido de diésel en el norte de Lanzarote

En la mañana del miércoles 10 de septiembre, un atunero de bandera marroquí ha encallado en la costa de Órzola, al norte de Lanzarote, desencadenando una situación de emergencia medioambiental. El incidente ha obligado a las autoridades a activar el Plan Marítimo Nacional por contaminación marina, así como el Plan Insular de Emergencias de Lanzarote (PEIN).

El suceso, que ha tenido lugar a escasa distancia del litoral, ha puesto en alerta a los servicios de Salvamento Marítimo, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y la Guardia Civil, que han desplegado un amplio operativo en la zona.

A bordo del pesquero viajaban cinco personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron rescatadas sanas y salvas poco después de producirse el encallamiento. Sin embargo, minutos después del rescate, el barco comenzó a arder, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

Salvamento Marítimo desplegó de inmediato uno de sus helicópteros, el Helimer, para apoyar en las labores de extinción del fuego y contención del vertido, en colaboración con los medios terrestres que ya se encontraban en la zona.

Primeras manchas de diésel y riesgo ecológico en la costa

El incendio ha complicado considerablemente la situación. Poco después del estallido del fuego, los equipos de emergencia comenzaron a detectar manchas de diésel en el agua, señal clara de un posible vertido de combustible procedente del atunero siniestrado.

Ante este escenario, las autoridades han iniciado un plan de contención, con el despliegue de barreras anticontaminación para evitar la dispersión del combustible por la costa. También se han organizado batidas manuales en tierra para localizar y eliminar cualquier resto contaminante que llegue a las playas o zonas rocosas cercanas.

Activación del Plan Marítimo Nacional y el PEIN: ¿qué implican?

La Capitanía Marítima de Las Palmas ha decidido activar oficialmente el Plan Marítimo Nacional, una herramienta diseñada para responder con rapidez y eficacia a incidentes marítimos que pongan en riesgo el medio marino. Este plan contempla la coordinación de recursos técnicos y humanos, el uso de tecnologías de contención y la protección de la biodiversidad marina.

Por su parte, el Consorcio de Emergencias de Lanzarote ha activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN), que tiene como objetivo coordinar todos los recursos públicos y privados ante situaciones de emergencia que puedan afectar a la isla. El PEIN se actualiza periódicamente para adaptarse a nuevos riesgos, y su activación permite una respuesta unificada y ágil ante catástrofes naturales o tecnológicas.