Arrecife, el municipio de España con más peticiones de pisos de alquiler

Arrecife encabeza la clasificación de los 24 municipios donde más de 100 familias intentan hacerse con cada vivienda de alquiler que sale al mercado. La capital de Lanzarote se encumbra al primer puesto con 182 peticiones por cada oferta para lograr este reto, seguida por la población barcelonesa de Cornellà de Llobregat, con 174 contactos.

Esta situación la revela un estudio realizado en agosto por el portal inmobiliario Idealista, que cita otros tres municipios con más de 150 candidatos por cada vivienda para arrendar: Cornellà de Llobregat (Barcelona), con 174 familias; Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con 170; Leganés (Madrid), con 153.

La lista de quince municipios más con más presión sobre cada alquiler la completan otras 11 localidades de Barcelona y Madrid: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129), Manresa (126), Parla (123), Móstoles (119), Fuenlabrada (115), Granollers (114), Torrejón de Ardoz (114), Getafe (114) y Aranjuez (112). De hecho, las provincias de Madrid y Barcelona copan casi al completo esta relación de 24 municipios, salvo tres excepciones: Arrecife y dos localidades castellanomanchegas cercanas a Madrid, como son Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Ocaña (Toledo), con 102 familias interesadas.

Según Idealista, este es el municipio con más demandantes por cada vivienda en alquiler en cada comunidad autónoma: en Canarias, en la provincia de Las Palmas, Arrecife, con 182 demandantes de viviendas de alquiler. En Cataluña, en Barcelona, Cornellà de Llobregat, con 174. En la Comunidad de Madrid, Leganés, con 153, mientras que en Castilla La Mancha, en la provincia de Guadalajara, Azuqueca de Henares, con 102.

Asimismo, en el País Vasco, el municipio alavés de Vitoria-Gasteiz cuenta con 99 peticionarios. En Baleares, la localidad mallorquina de Inca tiene 87 contactos por cada oferta, seguida de Mislata, en la provincia de Valencia en la Comunidad Autónoma de Valencia, con 75. En Navarra, en Tudela 75 familias piden el alquiler de una vivienda; en Andalucía, en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache con 56; en Aragón, Zaragoza, con 56; en Castilla León, la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, con 50; en la Región de Murcia, Alcantarilla, con 41 solicitantes. En La Rioja, Logroño, con 37; en Asturias, Mieres del Camino, con 36; Cantabria, en Torrelavega, con 27; en Galicia, el municipio coruñés de Culleredo, con 27 y por último, Extremadura, Don Benito, en la provincia de Badajoz, con 16 demandas por alquiler.