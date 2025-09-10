Emergencia en Órzola: un atunero encalla en La Condesa
Los cinco tripulantes fueron rescatados con dificultad por los servicios de emergencia. El incidente ha activado el protocolo por posible contaminación marina
La costa norte de Lanzarote vivió esta madrugada un episodio crítico tras el encallamiento de un barco atunero de unos 15 metros de eslora en la zona de La Condesa, en Órzola, un área caracterizada por su terreno escarpado y de difícil acceso.
La emergencia fue notificada alrededor de las 5:30 horas, cuando uno de los cinco tripulantes del barco, todos ellos de nacionalidad marroquí, consiguió alertar al 112 del incidente. La respuesta no se hizo esperar: el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, junto a Salvamento Marítimo, el helicóptero Helimer y el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) activaron un operativo conjunto de rescate.
Según explicó Enrique Espinosa, gerente del Consorcio, el operativo de rescate estuvo marcado por la dificultad del terreno, ya que el atunero encalló en una zona rocosa y elevada, lo que complicó el acceso tanto por mar como por aire.
Aunque los cinco marineros lograron abandonar el barco, se encuentran todavía en una zona no completamente segura, varados entre formaciones rocosas mientras los efectivos esperan el amanecer para completar el traslado a un lugar protegido.
Afortunadamente, no se han registrado heridos, pero la tensión se mantiene, ya que la situación evoluciona minuto a minuto.
