Un sentencia pionera condena a una mujer a desalojar una vivienda en Arrecife y a indemnizar a su dueño

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha condenado a una mujer, víctima de trata de seres humanos, a desalojar una vivienda que había ocupado en la calle Fray Luis de León, localizada en la capital de Lanzarote y a indemnizar a su propietario por los daños y perjuicios ocasionados. La defensa del propietario fue ejercida por el letrado Erardo Ferrer.

En una sentencia pionera, el magistrado Jerónimo Alonso Herrero ha instado a la condenada a que pague 5.100 euros, en concepto de daños y perjuicios por los 17 meses que vivió en el inmueble sin pagar un alquiler, y otros 2.000 euros, en concepto de daños morales.

