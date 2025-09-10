Teguise inicia las obras de renovación del parque infantil de Guatiza
La actuación, con una inversión de 360.000 euros, dotará al espacio de nuevos juegos, zonas de sombra, pavimento adaptado y elementos biosaludables
El Ayuntamiento de Teguise ha iniciado las obras de renovación integral del parque infantil del pueblo de Guatiza, con una inversión de 360.037 euros, financiados a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Lanzarote.
El proyecto contempla la instalación de nuevos juegos infantiles, pavimento continuo adaptado a la normativa de accesibilidad, zonas de sombra y una nueva área con máquinas biosaludables, ampliando así el uso del espacio a personas de todas las edades. Además, se eliminará el actual firme de jable, con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad del entorno.
La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado que la renovación de este parque responde a una necesidad clara de los vecinos y vecinas de Guatiza y constituye una prioridad para este grupo de gobierno, siendo fundamental seguir invirtiendo en infraestructuras que mejoren la calidad de vida en todos los pueblos del municipio.
Esta intervención forma parte de una estrategia más amplia de mejora de los espacios públicos orientados a la infancia y las familias. En esta línea, también se incluye la renovación del parque infantil del casco histórico de la Villa de Teguise, con un presupuesto de 530.000 euros. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de exposición pública y pasará a fase de licitación en los próximos meses.
El concejal de Obras, Eugenio Robayna, afirmó que el nuevo parque de la Villa está diseñado como un espacio inclusivo y seguro, con elementos adaptados, pavimentos que garantizan la protección y zonas de sombra para el bienestar de todos los usuarios.
Ambas actuaciones se enmarcan dentro del plan municipal de mantenimiento de parques infantiles, que garantiza el correcto estado de las instalaciones mientras se desarrollan las mejoras estructurales previstas, siempre siguiendo la hoja de ruta marcada para ofrecer espacios de calidad, seguros y accesibles para todo el municipio.
