Felipe González vuelve a escena en Lanzarote para abordar los grandes desafíos globales

Felipe González, expresidente del Gobierno de España y figura clave en la historia democrática reciente del país, estará el próximo 3 de octubre de 2025, el Castillo de San José, sede del Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote, acogerá un evento excepcional: una edición especial del Foro Global Sur.

El acto, que dará comienzo a las 11:00 horas, se celebrará en formato de diálogo abierto, donde González compartirá su visión sobre los principales retos que enfrenta el mundo actual, desde la perspectiva internacional, europea y nacional. La entrada será gratuita hasta completar aforo, y los interesados podrán inscribirse previamente en la página oficial del evento.

En un momento donde la política internacional vive una intensa transformación, escuchar a un referente como Felipe González permite entender mejor el presente y reflexionar sobre los caminos posibles hacia el futuro. Su intervención en Lanzarote se convierte así en una oportunidad única para quienes buscan una visión profunda y reflexiva sobre los tiempos que vivimos.

Un espacio para reflexionar sobre Lanzarote en el mundo

Este encuentro se enmarca dentro del espíritu del Foro Global Sur – Lanzarote Media, un proyecto que busca fomentar la reflexión estratégica sobre el papel de Lanzarote en un contexto global cambiante, caracterizado por la incertidumbre geopolítica y los procesos de transformación económica y climática.

La sesión será moderada por Alberto Acosta, responsable del Foro Global Sur, y contará con la presentación de Techy Acosta, directora de Lanzarote Media. Ambos han impulsado una agenda de debates que coloca a la isla en el centro de discusiones que van más allá del ámbito insular.

Felipe González: experiencia, análisis y perspectiva

Con una trayectoria política que abarca más de cuatro décadas, Felipe González es una de las voces más autorizadas para analizar los desafíos que enfrenta el orden global. Durante su intervención se espera que aborde asuntos como:

La crisis del multilateralismo.

El impacto de las tensiones geopolíticas en Europa.

El papel de España en el contexto internacional.

La sostenibilidad, la transición energética y los retos de la democracia moderna.

Su participación refuerza el posicionamiento de Lanzarote como plataforma de pensamiento político y social, y aporta un enfoque de alto nivel a los temas tratados en el Foro.

Una iniciativa con respaldo institucional y empresarial

Este evento cuenta con el respaldo de instituciones clave del archipiélago, como:

Este tejido colaborativo refuerza la apuesta por hacer de Lanzarote un espacio de referencia para el debate contemporáneo, integrando sector público, privado y sociedad civil.

La Fundación Felipe González: memoria y progreso

La edición especial del Foro también se celebra en colaboración con la Fundación Felipe González, creada en 2017. Esta entidad trabaja en dos líneas fundamentales: