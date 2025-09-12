Mancha Blanca junta en tres días folclore, romería, misa y conciertos

Las fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores, patrona de Lanzarote, vivirán hoy, desde las 21.00 horas, uno de sus momentos más esperados con la celebración del XXXV Encuentro Folklórico Nanino Díaz Cutillas, considerado uno de los encuentros de referencia del folclore en Canarias. Mancha Blanca se convertirá de nuevo en el escenario donde se funden tradición e identidad cultural en torno a la música popular de las Islas.

La velada musical contará con la participación de agrupaciones y solistas procedentes de todas las Islas, conformando un mosaico único de voces y sonoridades. Desde Lanzarote estarán presentes la Agrupación Coros y Danzas de Arrecife y Calicanto; La Graciosa estará representada por la cantante Almudena Hernández; y desde Gran Canaria llegarán Beatriz Alonso y Javier Cerpa.

Fuerteventura aporta la música de Víctor Estárico como solista, mientras que desde Tenerife se sumará el Grupo Folklórico San Borondón. La Palma estará representada por Los Arrieros; El Hierro, por Candelaria Gorrín y Juanma Benítez; y La Gomera, por Juan Mesa junto a Tetrabaifo. El encuentro lo presentará Yeray Rodríguez, verseador y doctor en Filología Hispánica, que combinará cercanía y literatura.

Transporte público

El Cabildo ha autorizado un refuerzo especial del servicio de transporte público interurbano de viajeros con motivo de las celebraciones patronales de Los Dolores,.

Los horarios y servicios especiales son los siguientes: verbena (viernes 12 a madrugada del sábado 13): servicio especial de vuelta a las 02.00 horas desde Mancha Blanca a Arrecife. Romería (sábado 13 de septiembre): servicios especiales de ida desde las 12:00 hasta la 01.00 horas y de vuelta desde las 12.30 hasta las 05.00 horas. Concierto y verbena (domingo 14 de septiembre): servicios de ida a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas, y de vuelta a las 23.30, 24.00, 03.30 y 04.00 horas. Misa y conciertos (lunes 15 de septiembre): servicio de ida a las 10.00 horas y regresos a las 14.00 y 23.45 horas. La tarifa será la ordinaria vigente .

Mañana, corte de carreteras

Asimismo, mañana habrá cortes de carreteras por la romería en honor a la Virgen de los Dolores en Mancha Blanca. En la LZ-20, carretera que une Arrecife y Tinajo, se cerrará el carril en sentido hacia Arrecife desde la rotonda de Mozaga hasta el Monumento al Campesino, de 00.00 a 22.00 horas. En la LZ-30, vía que Teguise y Uga, se cerrará desde la rotonda del Monumento al Campesino hasta la calle Calderetas, de 8.00 a 22.00 horas, y desde la calle Calderetas hasta el cruce de la Florida, desviando por Montaña Blanca, de 11.30 a 12.30 horas.

En la LZ-46 (Tiagua a Mancha Blanca se cerrará el carril en ambos sentidos de 10.00 horas del día 13 hasta las 6.00 horas del domingo. Además, en la LZ-56, carretera que une Mancha Blanca y La Geria, se cortará en ambos sentidos desde las 8.00 horas del mañana hasta las 6.00 horas del domingo.

En la LZ-58( (Masdache a La Vegueta, se cerrará en ambos sentidos de 8.00 horas del sábado hasta las 6.00 horas del domingo, desde El Peñón hasta La Vegueta.

La LZ-67 (La Santa-Yaiza), se cortará en ambos sentidos desde la ferretería de Tinajo hasta la calle Chimanfaya, desde las 15.00 mañana hasta acabar la romería. Y en la LZ-409, vía que une Mozaga y La Vegueta por El Peñón, se cerrará en ambos sentidos de 8.00 a 6.00 horas del domingo 14. n