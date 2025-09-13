Corujo denuncia a Betancort por impedir su asistencia a plenos del Cabildo lanzaroteño

La diputada en el Congreso y consejera en el Cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo ha registrado una denuncia en la Secretaría de esa corporación contra su presidente, Oswaldo Betancort (CC) «por el incumplimiento reiterado del acuerdo de la Junta de Portavoces que establece que las sesiones ordinarias deben celebrarse el último viernes de cada mes a las 09.00 horas», informa Efe.

La líder de los socialistas conejeros denuncia que Betancort vulnera ese acuerdo, aprobado por unanimidad en el pleno del 11 de julio de 2023, «de forma sistemática», convocando los plenos en fechas y horarios que coinciden con su actividad parlamentaria en el Congreso, lo que le ha impedido asistir al Cabildo por incompatibilidad horaria, según explica.

«Mi representación en el pleno es fruto de un mandato democrático. Lo que está haciendo Oswaldo Betancort es impedir que lo ejerza, silenciar a la candidata del Grupo Socialista y evitar el debate político», afirma. Y señala: «No se trata de un olvido o un error de agenda. Es una maniobra deliberada para invisibilizar a un grupo que tiene la misma representación que el suyo en el Cabildo».

Desde el Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote exigen el cumplimiento inmediato del acuerdo plenario y que las sesiones se celebren en la fecha y hora establecidas, garantizando el respeto a la pluralidad institucional y al ejercicio democrático de todos los cargos electos y advierten de que, de no ser así, se verán obligados a tomar otras medidas.